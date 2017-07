La oposición desafía la prohibición del chavismo con más protestas

Cinco personas murieron durante la huelga general de 48 horas convocada por la oposición venezolana, en la mayor protesta en contra de la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente, Nicolás Maduro.

La oposición calificó de exitoso el llamado paro cívico que terminó el jueves y llamó al pueblo a prepararse para nuevas jornadas de manifestación incluso domingo, cuando se realizará la elección de los 545 miembros de la Asamblea Constituyente propuesta por Maduro.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (Congreso), Freddy Guevara, rechazó una orden emitida por el ministro del Interior, Néstor Reverol, en la que prohibía las manifestaciones desde el viernes para asegurar seguridad en la votación de la Constituyente.

"El pueblo sabe que ese fraude no existe y no va, así intenten por la vía violenta imponer esa farsa atroz. Lo que tiene que saber Maduro es que este pueblo no se va a dejar esclavizar. Llamamos al pueblo venezolano a que nos preparemos para una jornada intensa de calle y protestas, el viernes, sábado y domingo para dejarle saber al mundo lo fraudulento de este proceso", dijo.

En un balance, Guevara dijo que la huelga fue un "éxito", pues fue acatado en un 90% en las 23 regiones del país, pero lamentó las cinco víctimas mortales dejadas por las dos jornadas de huelga, que fueron acompañadas por bloqueos de vías. Estos decesos elevan a 105 los muertos en las manifestaciones contra el Gobierno en casi cuatro meses.

Por su parte, el Gobierno de EEUU ordenó ayer a los familiares del personal de su Embajada en Caracas que abandonen el país a causa de los "crímenes violentos" y la falta "generalizada de alimentos y medicinas".