El paquistaní detenido erróneamente tras el atentado en Berlín teme por su vida y la de su familia

El hombre que fue detenido inicialmente tras el atentado en el mercado navideño de Berlín, el paquistaní Naveed Baloch, dice que teme por su vida y afirma que fue atado, vendado y abofeteado por la policía alemana, según recoge en una entrevista exclusiva el diario británico The Guardian. Naveed se ha animado a contar su historia porque cree que si se conoce su situación puede hacer que su vida y la de su familia -amenazada de muerte en Paquistán- sea más segura. Las autoridades alemanas le han informado de que su vida podría estar en peligro si regresa a su refugio en un hangar abandonado de un aeropuerto al sur de Berlín.

Las amenazas provienen de ciudadanos paquistaníes que le ven como un enemigo del país o incluso por extremistas de ultra derecha alemanes. Debe permanecer en un lugar secreto proporcionado por la policía durante los próximos dos meses y debe informar a las autoridades cada vez que sale para que puedan protegerle.

A Naveed le preocupa su seguridad pero, sobre todo, se muestra muy nervioso sobre la suerte que pueda correr su familia en Pakistán. Antes del ataque y de que fuera detenido "nadie en Baluchistán sabía que había desaparecido". "Ahora todos saben que huí a Alemania, temeroso de mi vida y que estoy reclamando asilo", dice Naveed al tiempo que denuncia que su familia se encuentra en una situación "muy vulnerable y no hay nada que pueda hacer por ellos". Sufre insomnio desde que fue detenido y padece una gran ansiedad. No obstante, y a pesar de la preocupación por su vida y la de su familia, se muestra esperanzado de que el incidente pueda ayudarle a él y a los compañeros balochistanís a que se conozca cuál es su "difícil situación".

La noche del 19 de diciembre, este paquistaní de 24 años, estaba en el lugar equivocado la noche del atentado en el que un camión de gran tonelaje embestía contra las personas que se concentraban en el mercado de la plaza de Bretscheid y en el que 12 personas fallecieron y 48 resultaron heridas de diversa consideración. Naveed Baloch estaba cruzando una carretera en el centro de Berlín la noche del atentado cuando vio que un coche a gran velocidad se dirigía hacia él. "Entonces me di cuenta de que era un coche de policía. Me detuve cuando me hizo una seña y les mostré todas las identificaciones que llevaba encima", relata al diario. DOS

Antes de darse cuenta ya estaba en la parte trasera del coche policial, con las manos atadas a la espalda y detenido. Afirma que ya en la comisaría le vendaron los ojos, le desnudaron y tomaron fotografías. "Cuando me resistí, me empezaron a golpear", denuncia Naveed quien durante más de 12 horas fue considerado el principal sospechoso del atentado. Dice que durante dos días y una noche sólo le dieron té frío y galletas. "Dormía en una cama de madera, sin colchón y con las manos atadas en la espalda la primera noche", dice

Naveed que asegura que le mantuvieron retenido y con té y galletas aún cuando ya empezaban a tener dudas de que él era el hombre que estaban buscando. No había rastros de sangre o lesiones en él, a pesar de la sangrienta lucha que había tenido lugar en la cabina del camión secuestrado con el conductor polaco que fue finalmente asesinado de un tiro. Naveed dice que las autoridades alemanas le preguntaron si sabía qué había sucedido en Berlín esa misma tarde. "Les dije que no lo sabía, y me dijeron: 'Alguien cogió un vehículo y lo condujo contra una multitud matando a muchas personas. Estabas al volante del camión, ¿verdad?'".

El sospechoso explicó que no sabía "conducir en absoluto". "Ningún vehículo", destaca. Naveed señala además que dijo a los agentes que había escapado de la muerte y la guerra en su país y Alemania era para él como "una madre" que le proporciona alimentos, medicinas y seguridad. Él suponía que entendían sus respuestas porque reconoce que la comunicación era "muy incómoda". La policía llevó a un traductor pero no hablaba su dialecto nativo y tuvieron que entenderse en punjbi y urdu (que entiende un poco pero apenas puede hablarlo).

En los interrogatorios les comunicó que eta pastor de profesión y que había llegado desde su Baluchistán natal en febrero de 2016 además de que era un musulmán devoto que rezaba cinco veces al día. Después de su errónea detención y poco más de una semana después de lo sucedido en Berlín, este paquistaní refugiado en Alemania y detenido injustamente se encuentra en la clandestinidad y temiendo por su vida. Ya no se siente seguro en el país en el que se había refugiado como miembro de un movimiento separatista en Baluchistán, una provincia paquistaní que es objetivo de los extremistas religiosos.

Naveed afirma en la entrevista con el rotativo británico que su familia ha recibido amenazas después de que se difundiera su nombre y su fotografía y explica que después de ser liberado, porque las investigaciones se centraron en el tunecino Amis Anri autor de la masacre, fue llevado a un hotel e informado de que no debía volver al refugio en el que había estado viviendo. Mientras, sus amigos esperaban ansiosos poder reunirse con él.

En cuanto le soltaron las autoridades alemanas pudo contactar con su familia y tranquilizarles. Naveed Baloch aún espera respuesta a su solicitud de asilo y a un traductor de Balochi (su idioma nativo) para poder explicar de manera detallada cuál es la razón jurídica que le lleva a buscar la protección de asilo en Alemania. "Cuando llegue mi oportunidad, les diré que tengo amenazas a mi vida en Pakistán, que algunos de mis primos que también pertenecen al mismo partido político fueron asesinados por los organismos de seguridad".