La clase política de EEUU ve insuficiente el ataque de Trump

En similar sentido se expresó la también senadora republicana Joni Ernst en declaraciones a la NBC al sostener que Estados Unidos debe asegurarse de que Al Asad, al que tildó de "criminal de guerra", no vuelve a recurrir a las armas químicas. "Me satisface que diéramos este paso, pero ahora tenemos que hablar sobre qué hacer en el futuro", agregó Ernst en referencia a la ofensiva ejecutada el pasado viernes por Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra Siria en respuesta al ataque, el pasado 7 de abril, presuntamente efectuado con armas químicas por el régimen sirio contra la población rebelde de Duma, en el que murieron decenas de personas.

La Liga Árabe pasa de puntillas sobre la intervención

Los países de la Liga Árabe celebraron ayer su XXIX cumbre en Arabia Saudí que siguió el guión establecido, y en la que los líderes árabes se limitaron a reiterar su apoyo a los palestinos y a condenar de nuevo la injerencia de Irán en la región de Oriente Medio, pasando de puntillas por el bombardeo del sábado. Los oradores principales en la sesión inaugural, los reyes de Jordania, Abdalá II, de Arabia Saudí, Salman bin Abdelaziz, el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, y el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, no hicieron mención al ataque de las potencias occidentales. Abulgueit, que no citó la ofensiva tripartita, sí afirmó que las intervenciones extranjeras han "complicado" la crisis de Siria, a la vez que responsabilizó al Gobierno sirio de lo que ocurre en el país. Al Sisi manifestó su "preocupación por lo que ocurre en Siria", sin aludir de forma expresa a los ataques de las potencias occidentales. Al mismo tiempo, condenó el uso de armas prohibidas internacionalmente y demandó una "investigación internacional transparente" acerca del supuesto ataque químico atribuido por las potencias occidentales al régimen del presidente sirio, Bachar al Asad. El líder egipcio también subrayó que Siria es un "territorio árabe" y consideró que "no es aceptable" que las negociaciones de paz se cimenten en bases "no árabes". El rey Abdalá II de Jordania se limitó a pedir una solución política para la crisis, mientras que el monarca saudí, Salman bin Abdelaziz, no habló de Siria en su discurso. Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, que también intervino en la cumbre, condenó el empleo de armas químicas por parte de las fuerzas leales al presidente sirio.