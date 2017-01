El proyecto de ley sobre el 'Brexit' llega hoy al Parlamento británico

El Gobierno británico presentará hoy al Parlamento el proyecto de ley para la salida del país de la UE, confirmó ayer una portavoz del Ministerio encargado del Brexit.

La primera ministra, Theresa May, sorprendió además al Parlamento con la promesa de presentar sus planes para el Brexit en un documento oficial de Gobierno (white paper), aunque no precisó si lo publicará antes de presentar el proyecto de ley al órgano legislativo. "Habrá un debate correspondiente en esta Cámara y en otros lugares", dijo ayer May durante una comparecencia parlamentaria.

Ambos anuncios llegaron después de que el martes la Corte Suprema británica dispusiese que el Gobierno necesitará el consentimiento del Parlamento antes de iniciar la salida de Reino Unido del bloque europeo.

Diputados de varios partidos pidieron que la primera ministra publique sus planes en un documento formal. El Partido Laborista saludó el "giro significativo" dado por May pero la instó a publicar el documento oficial antes de que el Parlamento vote el proyecto de ley.