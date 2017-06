El terrorista de Manchester montó él solo la bomba sin red de apoyo

Malos pronósticos para may. La primera ministra británica no conseguirá la mayoría absoluta en las elecciones del día 8. Según una encuesta publicada ayer en The Times, los conservadores perderán 20 escaños y los laboristas ganarán casi 30 en la Cámara de los Comunes, una situación no vislumbrada por May (en la imagen, probando queso en un acto de campaña en Bath) cuando convocó los comicios anticipados.

Salman Abedi, el terrorista suicida del atentado de Manchester del pasado día 22, compró él solo la mayoría de las piezas que utilizó para montar el artefacto explosivo con el que mató a 22 personas, informó ayer la Policía.

Además, en los cuatro días transcurridos entre su llegada al Reino Unido desde Libia y la noche del ataque, Abedi se movió también solo por la ciudad, según el superintendente a cargo de la unidad antiterrorista del noroeste de Inglaterra, Russ Jackson.

Abedi, de 22 años, hizo explotar una bomba de fabricación casera que llevaba en una mochila en la zona pública del estadio Manchester Arena al término de un concierto de Ariana Grande, causando la muerte de niños y adolescentes y heridas a 64 personas.

Según la Policía, once personas permanecen detenidas en relación con el atentado, que obligó al Gobierno de Theresa May a aumentar por unos días la amenaza terrorista al nivel más alto, "crítico".

"Gran parte de la investigación se ha centrado en los últimos movimientos de Abedi. Hemos hecho esto mirando sus movimientos por cámaras de seguridad y con otros contactos que tuvo, ya fuese con gente o llamadas de teléfono que hizo", dijo Jackson.

"Con el apoyo de especialistas, sabemos bien los posibles componentes (que utilizó para hacer) la bomba y de dónde procedían", explicó el superintendente.

Jackson subrayó que es "vital" asegurar que él no formaba parte de una amplia red terrorista y aún "no lo descartamos".

"Hay aún algunas cosas que nos preocupan sobre su comportamiento antes del ataque y el de sus asociados", agregó.