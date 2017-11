La tripulación del submarino desaparecido podría quedarse sin oxígeno

La búsqueda del submarino argentino ARA San Juan, desaparecido el día 15 en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo, se reforzó ayer en una carrera contrarreloj ante el riesgo de que se consuma el oxígeno disponible a bordo y después de que dos nuevas pistas resultaran falsas.

"Suponiendo una fase crítica y que el sumergible estuviese en inmersión y no pudiese salir a hacer snorkel para renovar el oxígeno, se estaría en el sexto día de oxígeno", alertó el portavoz de la Armada argentina, Enrique Balbi, en Buenos Aires.

La búsqueda se intensifica tras hallar dos nuevas pistas que resultaron ser falsas

El submarino tendría siete días de reservas de oxígeno en esas condiciones, aclaró después el portavoz de la Base Naval de Mar del Plata, el capitán Gabriel Galeazzi, aunque expertos afirman que el abastecimiento estaría garantizado durante varios días más.

Además, en las últimas horas fueron divisadas en el área de búsqueda una balsa y bengalas blancas, pero más tarde se confirmó que no pertenecían al sumergible, según Balbi.

El avión "P-8 llegó a divisar a lo lejos bengalas blancas que no se pudieron volver a ver y están investigando de donde provinieron porque no hay registro de ningún tipo de naufragio", indicó el portavoz de la Armada, quien precisó que el submarino ARA San Juan no cuenta con bengalas blancas sino con otras de color rojo y verde.

La aeronave avistó asimismo una balsa que fue rescatada de madrugada en una maniobra de riesgo por dos buques de la Armada argentina. Estaba vacía y no pertenecía ni a la marca ni a la nomenclatura de las que lleva el sumergible, indicó Balbi.

Mientras tanto, la búsqueda del submarino se reforzó por vía marítima ante la mejora de las condiciones climáticas, con un descenso de la intensidad de los vientos, que en las últimas jornadas habían alcanzado unos 90 kilómetros por hora combinados con olas de más de seis metros de altura.