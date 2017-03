El vicepresidente de EEUU usó su correo privado para asuntos oficiales

También en Twitter y tras subrayar su "total confianza" en Sessions, Trump dijo que su fiscal general podría haber sido más preciso en sus respuestas sobre Rusia en el Senado, pero fue sin intención y "no hizo nada malo", y denunció la filtración que permitió a The Washington Post publicar la información de los contactos de Sessions como una "caza de brujas" contra su Gobierno.

Pence fue gobernador de Indiana entre 2012 y comienzos de enero. La oficina del vicepresidente informó al periódico que Pence, igual que otros ex gobernadores, tenía una cuenta oficial y otra privada. El del email se atuvo completamente a las leyes de ese Estado, añadió. El año pasado, la cuenta personal de Pence fue hackeada y se enviaron correos a sus contactos en los que se aseguraba que estaba varado en Filipinas junto con su esposa y se les pedía que le enviaran dinero, según el diario.

El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, utilizó una cuenta privada de email para asuntos oficiales cuando era gobernador de Indiana, según una informe difundido la noche del jueves por el diario The Indianapolis Star.

Moscú denuncia una "caza de brujas"

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, afirmó ayer que el escándalo en EEUU por los contactos del embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak, con miembros de la campaña de Donald Trump "se parece mucho a una caza de brujas". "No puedo no repetir la cita que difundieron hoy medios informativos: todo esto se parece mucho a una caza de brujas. O a los tiempos del macartismo, que creíamos que en EEUU, como país civilizado, era asunto del pasado", dijo Lavrov en una rueda de prensa. El canciller ruso recalcó que los embajadores son designados para mantener las relaciones entre los estados, y que éstas "se mantienen mediante reuniones con representantes del Ejecutivo, parlamentarios, personalidades y organizaciones no gubernamentales".