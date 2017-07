La violencia marca la huelga opositora contra la Constituyente de Maduro

La huelga general de 48 horas que convocó la oposición contra la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro entró ayer en su segundo día con calles vacías y bloqueos de vías, después de una cruenta primera jornada en la que los enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos de seguridad dejaron al menos tres muertos y más de 150 detenidos en Venezuela.

Las víctimas, dos hombres de 23 y 30 años y un adolescente de 16, fallecidos en Mérida y Caracas, elevaron a 103 los muertos que hasta ahora ha dejado la ola de protestas opositoras que sacude al país desde hace casi cuatro meses.

El Gobierno suspende desde hoy toda manifestación que pueda perturbar las elecciones

Los choques violentos también alcanzaron a otras ciudades, por lo general desencadenados por el empeño policial en despejar vías cortadas por ciudadanos que levantaron barricadas.

El llamamiento al paro "ha sido derrotado" por la "clase obrera" que ha obtenido "una victoria total hoy frente al intento de una huelga indefinida", dijo Maduro durante un acto con sus simpatizantes transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.

"Al pueblo no le paró el paro, la gente salió a las calles a trabajar, a vivir, a hacer, a construir. Mientras ellos quieren parar, el pueblo quiere paz", añadió.

Para la oposición, en cambio, el paro fue un éxito. "En total obtuvimos un 92% de participación en todo el territorio nacional", afirmó en nombre de la coalición de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD) el diputado Freddy Guevara. Según este legislador, la huelga general tuvo el mayor índice de cumplimiento en el sector de transportes, seguido del petrolero, el comercial y el sector público, con porcentajes mínimos superiores al 80%.

Con estos 150 detenidos, la organización de defensa de los derechos humanos Foro Penal contabiliza más de 4.500 arrestos desde que comenzó la ola de protestas.

La oposición aspira con ella a detener la elección de la Asamblea Constituyente prevista para el domingo, que a su juicio abriría las puertas a la consolidación de la "dictadura" de Maduro.

La protesta coincidió ayer con el último acto electoral del chavismo, para el cual Maduro pidió a sus partidarios del resto del país viajar hasta Caracas y ser parte de lo que, según sus palabras, iba a ser "la mamá de los cierres de campaña constituyente".

El Gobierno anunció ayer que suspenderá desde hoy todas las "manifestaciones públicas" que puedan "perturbar" el desarrollo de las elecciones del domingo y alertó de que su incumplimiento acarreará sanciones penales.

Por otro lado, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, bajo arresto domiciliario, pidió ayer al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que no le visite y lo conminó ir a las tumbas de las víctimas de las protestas. Ledezma recriminó a Zapatero, que actúa como mediador, el no haber logrado que el mandato de Maduro se decidiera en un referéndum revocatorio frustrado en 2016.

Por su parte, el embajador de Venezuela en España, Mario Isea, tachó ayer de "inaudito" que el Gobierno español no haya condenado la "violencia terrorista" de la oposición, y lo acusó de mantener un "doble rasero".