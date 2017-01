Camino de ida a The Washington Post

Del cubismo de Pablo Picasso a los videojuegos, pasando por las Historias del señor Keuner de Bertolt Brecht o las experiencias personales, las influencias en el trabajo del periodista Samuel Granados son muchas. Tantas, que no cabían en una charla de apenas una hora en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga (UMA). Un evento para el alumnado que no todos los días tiene la oportunidad de conocer, charlar y cuestionar al Senior Graphics Editor del periódico The Washington Post.

Licenciado en Periodismo por la UMA en 2003, Samuel Granados ha pasado en su meteórica carrera por periódicos como Público, El Mundo o La Nación (Argentina), además de colaborar en medios como Courrier International (Francia), Corriere Della Sera (Italia), entre otros. Fiel a su talento para resumir lo importante y destacar sólo lo necesario, así como a su capacidad de motivación, el periodista nacido en Rute y explicó al alumnado universitario y a una buena parte del profesorado de la facultad su trabajo en el medio norteamericano. Habló de infografías y cubismo, de semiótica, símbolos icónicos y géneros; también de estadística y, por supuesto, de narrativa y diseño. Y de por qué cree que el camino que él ha recorrido aún no acaba. "Hay que seguir explorando los límites, trabajando para ver qué cosas se pueden hacer aún", aseguró Granados.

Sus dos principales ejemplos a la hora de estructurar la charla fueron dos de sus últimos trabajos en The Washington Post. El primero, titulado The Waypoint, un trabajo visual en el que Granados y su equipo quisieron conocer de primera mano el viaje de las personas refugiadas desde Turquía a Lesbos, trabajo por el que ha recibido el premio National Press Foundation Award. El segundo, Raising Barriers, centrado en diferentes fronteras del mundo: la que separa México de Estados Unidos, la de Israel y Palestina, o las diferentes vallas y muros de Los Balcanes y Austria. Trabajos en los que se mezclan textos, vídeos, audios, fotografías y gráficos para crear un relato único; una narración inmersiva para que cualquier persona pueda vivir desde su dispositivo electrónico (un ordenador, un móvil, una tablet) la misma situación que sufren las personas inmigrantes en situación administrativa irregular.

Las dificultades para ejercer el periodismo, la importancia del periodismo de datos, el uso de la tecnología en los relatos periodísticos inmersivos o el análisis del contexto fueron algunos de los temas que trató Granados durante su conferencia, en la que animó a los estudiantes a pelear por su futuro, a no cerrarse puertas por no creer en sí mismos. "Si realmente os gusta esta profesión, tenéis que aprender y trabajar y no dudar de lo que hacéis", explicó el periodista, que aseguró que, en el fondo, "es lo mismo trabajar en la redacción de un medio local que en un lugar como The Washington Post, las dinámicas son las mismas".

La conferencia estuvo enmarcada dentro del Máster universitario en Investigación sobre Medios de Comunicación, Audiencias y Práctica Profesional en Europa de la Universidad de Málaga y organizada por las profesoras Elena Blanco Castilla y Laura Teruel Rodríguez.