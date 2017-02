Acentos y canciones españolas

La ficha 'Soledad vidal y adriana viñuelas' Primer ciclo de lied y canción. Programa:Obras de García Leoz, Falla, García Abril, Obradors, Vives, Turina, E. y R. Halffter, Lecuona y Ginastera. Sopranos: Soledad Vidal y Adriana Viñuelas. Piano: Aurelio Viribay. Lugar: Real Círculo de Labradores. Fecha: Viernes, 17 de febrero. Aforo: Lleno.

No hace muchos días entonábamos el lamento por la escasa presencia de la música de cámara en la agenda musical sevillana. Pero si nos referimos al repertorio del lied y de la canción de concierto, el lamento debería asumir dimensiones jeremiacas, pues hace ya casi dos décadas que no se organiza una serie de recitales centrados en el género más íntimo y que más complicidad requiere del oyente. Quizá sea por eso por lo que no prosperan en estas tierras más allá de recitales líricos heterogéneos.

Razón todo lo anterior para felicitar al Círculo de Labradores y a su coordinador musical, Francisco Soriano, por tomar la valiente decisión de organizar un pequeño ciclo de dos conciertos que, para mayor esperanza, se han saldado con llenos absolutos.

Aurelio Viribay es sin duda el mejor conocedor actual de la canción española de concierto y uno de los más finos repertoristas y acompañantes y ello se evidenció en la forma delicada de arropar a las jóvenes voces a la vez que en su dominio del instrumento en los acompañamientos más complejos, como en la scarlatiana canción de Ernesto Halffter. Soledad Vidal nos sorprendió con una voz rutilante, de amplio squillo y con homogeneidad de color en todos los registros, desde unos agudos refulgentes a un centro y grave sedoso. Con fraseo lleno de matices dotó de sentido a sus canciones, sobre todo de elegancia y sensualidad a las de Lecuona. Por su parte, Viñuela, con una voz más ligera y de menor capacidad de penetración, ofreció versiones muy cuidadas, como la de la Rima de Turina.