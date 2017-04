Acerca de los efectos y las causas

La ficha 'We're pretty fuckin' far from okay' Lisbeth Gruwez/Voetvolk. Concepto y coreografía:Lisbeth Gruwez. Intérpretes: Lisbeth Gruwez y Nicolas Vladyslav. Dramaturgia: Bart Van den Eynde. Composición y espacio sonoro: Maarten Van Cauwenberghe. Iluminación: Harry Cole y Carolina Mathieu. Escenografía: Marie Szernovicz, Lisbeth Gruwez y Maarten Van Cauwenberghe. Vestuario: Alexandra Sebbag. Lugar: Teatro Central. Sala B. Fecha: Viernes, 21 de abril. Aforo: Tres cuartos de entrada.

En esta pieza, estrenada el pasado mes de julio en el Festival de Aviñón, Lisbeth Gruwez, la que fuera bailarina de Jan Fabre hasta que en 2007 creara la compañía Voetvolk junto al compositor Maarten Van Cauenberghe, se enfrenta al tema de la angustia.

Como hiciera con la risa en su anterior trabajo AH/HA (2014), la artista analiza con la minuciosidad de un taxidermista los efectos que el miedo y la angustia producen en el cuerpo humano. Y lo hace proponiendo para el experimento su propio cuerpo y el de Nicolas Vladyslav, sin duda dos magníficos y carismáticos bailarines que se entregan sin reservas a unos sentimientos que pueden producir desde una paralización total hasta un delirium tremens.

Los dos bailarines llevan a cabo un impresionante trabajo físico

El espetáculo está bien desarrollado -tomando los cuerpos de uno en uno primero para luego encontrar en su unión ya un apoyo, ya una protección, ya alguien de quien hay que deshacerse-, muy bien iluminado y, sobre todo, cuenta con una magnífica banda sonora que acompaña a un durísimo trabajo físico de ambos protagonistas.

El problema es que nos ofrecen una impresionante cascada de efectos, pero no comparten las causas que los provocan. Cómodamente sentados en el teatro -que no en el cine- admiramos su gran virtuosismo y a veces jugamos a adivinar. Pero nos gustaría conocer cuáles son sus amenazas, quizá para solidarizarnos con ellos... o tal vez para sentir también alguna emoción.