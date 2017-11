Agatha Christie vuelve a los cines con 'Asesinato en el Orient Express'

La actriz española Penélope Cruz cree que el actor y director británico Kenneth Branagh ha conseguido "mantener la esencia clásica de Agatha Christie y hacer algo muy moderno al mismo tiempo" en la nueva adaptación cinematográfica de la célebre novela policíaca Asesinato en el Orient Express.

"Vi la primera película, la de 1974, y me gustó mucho. Ahora Kenneth ha conseguido algo muy bonito y muy bueno: mantener la esencia original de Christie y, al mismo tiempo, hacer algo moderno, que conecta con generaciones que no han visto el filme original", explicó Cruz en una entrevista con Efe en Londres.

La cinta de Branagh, que llega hoy a los cines españoles, es la cuarta adaptación cinematográfica de la obra de la autora británica, tras la película de Sidney Lumet de 1974 y dos producciones de televisión. En ella, el célebre detective belga Hercules Poirot debe investigar un asesinato ocurrido en el lujoso tren Orient Express durante el trayecto de Estambul a París.

Además de Cruz, que interpreta a la misionera Pilar Estravados, y de Brannagh, que da vida a Poirot, el filme cuenta con un reparto de lujo, que incluye a Johnny Depp (Samuel Ratchett), Judi Dench (Princesa Dragomiroff), Michelle Pfeiffer (Sra. Hubbard), Willem Dafoe (Gerhard Hardman) y Derek Jacobi (Edward Masterman). "Me atraía mucho trabajar con tantos actores reconocidos, pero he de decir que también me intimidaba un poco", reconoció Penélope Cruz. "Nos citaban muy pronto; salíamos de los hoteles a las cinco de la mañana, y entrar en ese tren y ver a todas esas estrellas, gente a la que tanto admiras, era lo que te despertaba definitivamente", añadió.

"Curiosamente, todos dicen lo mismo, que también se ponían nerviosos. Y eso es lo bonito de esta profesión, que en cada película empiezas de cero: da igual la edad que tengas y los filmes que hayas hecho. Todos compartíamos ese miedo y esa inseguridad, y eso es lo más bonito de este trabajo", comentó.

En la nueva entrega, Cruz interpreta a Estravados, una versión hispana del personaje de Greta Ohlsson, por el que Ingrid Bergman ganó el Oscar a la mejor actriz secundaria en 1974. "Había leído la novela hace muchos años y había visto la película original, pero Kenneth nos dijo a todos que ni la viéramos de nuevo ni leyéramos el libro, ya que no quería que intentáramos repetir nada", declaró la actriz, para quien Branagh es "un director maravilloso y un actorazo. Trabajar con él es un lujo".