Agotadas las entradas para los conciertos de El Barrio en Sevilla

El Barrio ha agotado las entradas para los dos conciertos que ofrecerá en Sevilla, el 12 y 13 de enero, en el Palacio de Deportes San Pablo, donde arranca su gira Las costuras del alma. Además, el próximo 1 de enero, La 2 de TVE emitirá el concierto Esencia que el intérprete ofreció en el Teatro Real.

Para el equipo del artista, que el músico haya colocado el cartel de no hay billetes en las actuaciones con las que inicia la gira es "un comienzo que presagia grandes éxitos para este nuevo tour de El Barrio". Las costuras del alma, señalan, "ha sido número 1 y ya cuenta con un disco de platino, convirtiéndose en uno de los álbumes más vendidos de estas navidades".

Para el artista, su disco "habla del desamor, casi todas las canciones tratan sobre él"

En la entrevista que concedió a este periódico este otoño, José Luis Figuereo, El Barrio, confesó que Las costuras del alma había sido "un trabajo muy elaborado, muy costoso de hacer, que se ha hecho muy poco a poco y con mucho cariño", comentó.

Para el cantante, "si Hijo del Levante era una vuelta a la arena y a la soledad, yo diría que Las costuras del alma es el disco del desamor. Menos Playa de La Luneta, la historia de una anciana que está loca por volver al mar ya que nació en Barbate y sus padres emigraron a la España profunda y ya no lo vio más, y El primer amor, que está hecha como si mi hija me preguntara ¿cómo es el primer amor? y yo le cuento lo que sentía cuando era chaval, cómo nos enamorábamos en el sur a mediados de los 80; todas las demás hablan del desamor. Es el tema central. Y el gran personaje del disco es ese viejo sastre que arregla corazones y aconseja a su yo joven", expone el intérprete.

Preguntado por cómo definiría su música, el cantante gaditano aseguró que "a mí ya a estas alturas me da igual que me quieran poner o no una etiqueta, pero es fácil: lo que yo hago es música andaluza, con influencia del rock andaluz, del pop y del flamenco, claro, pero yo no soy cantaor, yo soy cantante, porque no existe el flamenquito, existe el flamenco, y eso es algo que yo respeto y admiro muchísimo", declaró.

Tras su estreno en Sevilla, la gira de Las costuras del alma continuará en otras ciudades andaluzas como Granada (Palacio Municipal de Deportes, 26 de enero, entradas agotadas), Málaga (Palacio de Deportes Martín Carpena, 27 y 28, agotadas para la primera fecha), Jerez de la Frontera ( Palacio de Deportes Chapín, 2 y 3 de febrero, agotadas para la segunda fecha) y Córdoba (Plaza de Toros Los Califas, 22 de junio).