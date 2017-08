Alma y corazón

La ficha 'Dogo' Ciclo 'Pop CAAC'. Formación:Juan Diego Fuentes

El concierto comenzó con toda una declaración de intenciones: Los chicos atacan de nuevo. Y lo hicieron con una descarga de puro rock and roll. Pero Rock and roll caliente, como el de la canción destinada a terminarlo si no fuese porque la banda se sentía tan a gusto sobre el escenario que improvisaron un Sweet Jane antes de irse que, aunque cantado en ese peculiar idioma apache que caracterizaba a Silvio, fue una lección de auténtico rock vibrante y pletórico de energía.

Para entonces ya se les habían agregado Charlie Cepeda y Juanjo Pizarro con sus guitarras, que ahondaron todavía más en la mina de buenas vibraciones de la que el grupo estaba sacando toneladas de ellas con las que manejaban los dos guitarristas de la banda, Jorge y Xabi, que eran puro speed de gran nivel técnico. Y la batería de Sam y el bajo de Juancho no se quedaban atrás en absoluto, sólidos como una roca y enormemente versátiles al mismo tiempo. Resultaba imposible no contagiarse del nervio que todos derramaban en este concierto, que transcurrió veloz como un rayo gracias a la capacidad para comunicar ese sentimiento de estar pasándoselo en grande que sin duda sentían.

Y el Dogo supo mantener a toda la audiencia pendiente de él a base de encanto, sencillez, naturalidad y fe en lo que estaba haciendo. Fue una fuerza feliz de la naturaleza, incapaz de atenerse a las tópicas normas que suelen regir las actuaciones en directo, demasiado exhuberante como para resistirse a hacer lo que el cuerpo le pedía en cada momento. No ser feliz en este concierto de Dogo era algo realmente grave, casi un pecado; era demostrar que no se tiene capacidad para desprenderse de esquemas y entregarse a una excitación inocente y llena de expansivas muestras de vital entusiasmo. Y más aún cuando el tiempo parece transcurrir al revés para él, cada día menos necesitado de elementos que le distraigan de sí mismo y llevándonos con él años atrás, a los tiempos de la Mala reputación, La reina de la fiesta, Sueños rotos, Alma y corazón…