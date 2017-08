Ángela Molina y Luis Bermejo se incorporan al equipo de 'Ánimas'

Los sevillanos Laura Alvea y José Ortuño comenzaron ayer a grabar su segundo largometraje, Ánimas, un proyecto que sus creadores definen como un thriller psicológico cercano también al género del terror y cuyo rodaje se extenderá durante seis semanas en Sevilla. Producida por La Claqueta PC, conocida por títulos como 30 años de oscuridad y Nacido en Siria, y Acheron Films, empresa formada por los directores y responsable del anterior filme del tándem, The Extraordinary Tale, Ánimas es uno de los proyectos más esperados del cine andaluz, la nueva aventura de unos cineastas que llamaron la atención con el cortometraje Relojes de arena, seleccionado por el Festival de Venecia, y confirmaron las expectativas con la sorprendente The Extraordinary Tale, donde un personaje al borde de la psicopatía habitaba (y dinamitaba) una comedia romántica;una obra artesanal en la que sus creadores conseguían, pese a su modesto presupuesto, una factura impecable.

Si en aquel trabajo de Alvea y Ortuño el peso de la narración recaía en apenas dos actores, Aïda Ballmann y Ken Appledorn, esta vez los directores cuentan con un reparto más coral, en el que destaca la incorporación de la veterana Ángela Molina. La intérprete de La mitad del cielo o Carne trémula estará acompañada de Luis Bermejo, candidato al Goya por Una palabra tuya y Magical Girl y que tiene pendientes de estreno La tribu, de Colomo, y Thi Mai, de Patricia Ferreira. Todo apunta a que Molina y Bermejo abordarán junto a Liz Lobato (vista en El alquimista impaciente o en la serie Motivos personales) personajes secundarios, ya que la trama se centra en los papeles de los jóvenes Clare Durant, Iván Pellicer y Chacha Huang, que debutan en el cine con este largometraje. La sinopsis facilitada por el equipo de la película cuenta cómo la estrecha amistad entre Alex y Abraham se complica después de que el último empiece a salir con Anchi, una compañera de instituto, y a comportarse de manera extraña. Alex, entretanto, "vivirá un descenso a los infiernos en el que encontrará presencias fantasmales, pesadillas horrendas y situaciones límite que pondrán en peligro su vida", adelantan.

En su fase de preproducción, Ánimas atrajo la atención en diferentes foros internacionales y fue seleccionada para las dos incubadoras de proyectos del Festival de Cannes, L'Atelier, del que formó parte en 2016, y el Frontières Market, que visitó este año. Además, según destacan en un comunicado enviado ayer, este thriller "fue el proyecto de ficción mejor valorado el año pasado por la comisión del Instituto de la Cinematografía y de las Artes audiovisuales (ICAA)".

La película, en cuya producción también participan otras empresas como Tito Clint Movies, Ánimas AIE y la belga Raised by Wolves, supondrá un notable cambio de registro con respecto a The Extraordinary Tale, segúncomentaba Ortuño el pasado año cuando el proyecto se presentaba en Cannes. "Por el género en que se mueven una y otra, por el estilo, no creo que haya muchas similitudes entre las dos. Sí se parecerán, quizás, en el modo en que nos preocupamos por la estética, en que cuidamos la fotografía y la dirección de arte", apuntaba el director.