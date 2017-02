Argentina llevará a ARCO un arte "irreverente, diverso, fronterizo"

Argentina desplegará todo su actual potencial artístico en ARCO 2017, un arte "irreverente, diverso, fronterizo que mira al cuerpo y a la sexualidad", según el ministro de Cultura de Argentina, Pablo Avelluto, que ayer estuvo en la presentación de ARCO, que comienza el próximo día 22.

"No se trata de un desembarco argentino, que es una palabra que no me gusta, porque no somos invasores. Queremos ser anfitriones y que los madrileños se sientan como en casa, como los argentinos profundizando en la relación desde la cultura", subrayó Avelluto.

Además del ministro de Cultura de Argentina en la presentación de ARCO 2017 participaron el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, Clemente González Soler; el director de ARCO, Carlos Urroz; el embajador de Argentina en España, Ramón Puerta, y el director de la Casa de América, Santiago Miralles, anfitrión del acto.

Una feria que se desarrollará del 22 al 26 de febrero, que cuenta con cuatro millones y medio de presupuesto y que prevé recibir a cien mil visitantes, según el director de Ifema, que ha cifrado en cien millones de euros el beneficio económico de la muestra.

La feria de arte contemporáneo más importante de España contará este año con 200 galerías procedentes de 27 países; 164 en el Programa General a las que se suman 42 que forman parte de los programas comisariados, que exponen pintura, escultura, instalaciones, fotografías, vídeo, new media, dibujo y grabado.

Argentina estará presente con 12 galerías, con 23 artistas argentinos, con dos artistas por galería, seleccionadas por Inés Katzenstein, además de las 17 sedes de Madrid que acogerán los trabajos de diferentes creadores de este país americano.