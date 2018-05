Artistas flamencos al rescate de los refugiados en el Teatro Central

El Teatro Central de Sevilla acogerá el próximo día 25 un Festival de Flamenco solidario a beneficio de la ONG Proactiva Open Arms. Flamenco por los refugiados, que así se llama la propuesta, es una iniciativa de los docentes y alumnos del IES Llanes de Sevilla y contará con la colaboración desinteresada de primeras figuras de este arte. La iniciativa es el culmen de varias actividades que se han llevado a cabo en el IES Llanes destinadas a concienciar a la comunidad educativa sobre el problema de los refugiados. Una de estas actividades ha sido la elaboración, por parte de los alumnos, de una serie de trabajos gráficos que relacionaran ambos conceptos, refugiados y flamenco, de entre los cuales se ha seleccionado la imagen del cartel del festival, que representa las cuerdas de una guitarra en forma de alambre de espino.

Las cantaoras Esperanza Fernández, Alicia Gil, María José Pérez o Laura Vital han confirmado su presencia en el festival. Entre los cantaores destacan los nombres de José de la Tomasa, Manuel Lombo, El Chozas, Manuel Romero, Manuel Gerena, Juan José Amador y Manuel Cástulo. El baile estará representado por Milagros Mengíbar, Javier Barón, El Choro, Rosario Toledo, Carmelilla Montoya y Luisa Palicio. El toque correrá a cargo de Niño de Pura, Paco Cortés, Miguel Iglesias y Pedro Barragán, entre otros.

Manuel Cástulo cantó, en la presentación de este festival que se llevo a cabo días atrás en el salón de actos del IES Llanes, la sobrecogedora taranta que ha dedicado a Aylan Kurdi, el niño sirio de tres años que murió ahogado cuando intentaba escapar, con su familia, del horror de la guerra, y cuyo cadáver apareció en una playa de Turquía en 2015. No es la primera vez que el flamenco se ocupa de los refugiados: al menos un par de espectáculos trataban el tema, de forma dramática e incluso, sorprendentemente, lúdica. Pero en los últimos tiempos algo ha cambiado en la forma jonda de afrontar la cuestión. Lo vimos en el reciente Festival Flamenco de Hamburgo, dedicado por entero a este tema y en colaboración con asociaciones de refugiados y ONG alemanas dedicadas a la atención a los mismos.

El festival Flamenco por los refugiados donará el 100% de la recaudación a Proactiva Open Arms. De hecho, ya están vendidas la mayoría de las entradas aunque, como señala Pedro Giménez de Aragón, director del IES Llanes, "lo importante no es la recaudación sino hablar de este asunto".

Proactiva Open Arms es una organización no gubernamental de Badalona (Barcelona) cuya principal misión es rescatar del mar a los refugiados que llegan a Europa huyendo de conflictos bélicos, persecución o pobreza. Su barco insignia fue inmovilizado por la justicia italiana el pasado 17 de marzo y sus tripulantes acusados de favorecer la inmigración clandestina. Hasta ese momento, y desde septiembre de 2015 en que la ONG inició sus actividades, sus voluntarios habían rescatado de las aguas del Mediterráneo a 59.142 personas. El buque fue liberado el 16 de abril aunque las diligencias contra la ONG siguen su curso. Las entradas para el concierto se pueden adquirir en entradium. com y hay habilitada una fila cero para aquellos que quieran contribuir y no puedan acudir al teatro.