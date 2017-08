'La Asamblea', un Aristófanes cantado

Entre los textos que se conservan de la producción de Aristófanes, La asamblea de las mujeres -también conocida como Las asambleístas- es junto con Lisístrata la comedia más celebrada del autor griego. En España, actrices como Esperanza Roy, protagonista de dos versiones del clásico, una a las órdenes del griego Stavros Doufexis y otra con el norteamericano John Strasberg, o Lolita, que estrenó hace un par de años en Mérida una adaptación dirigida por Juan Echanove, han dado vida a Praxágora, líder de una rebelión por la que las mujeres toman el control de Atenas. Desde hoy y hasta el sábado, este enredo que ha divertido al público desde el siglo IV a. C. regresa, con el título más escueto de La Asamblea, para cerrar la programación del ciclo Teatros Romanos de Andalucía en el Teatro Romano de Itálica.

En esta ocasión, el director Sergio Rodríguez, responsable también de la dramaturgia, ha revisado la obra desde una sensibilidad más contemporánea. "El clásico cuenta cómo la mujer llega al poder y esa experiencia acaba siendo un desastre, y le hemos dado un giro a esa idea. Lo que queremos resaltar más bien es que, no importa el género, el ser humano se corrompe cuando conquista el poder", argumenta el director. Una idea que suscribe la actriz Cristina Almazán, que encarna a Calíope. "Cuando leí la obra original de Aristófanes pensé que me sería difícil, como intérprete, como feminista, defenderla. Evidentemente, la mujer se puede equivocar, pero es triste que en la única oportunidad que tiene de llegar al poder haga algo ridículo. Me gusta más el enfoque de esta versión: habla de cómo alguien consigue el liderazgo y tiene que elegir entre sus principios y cosas que no estaban en su programa. Una visión muy actual de lo que sucede en la política", apunta Almazán.

Una reflexión que Sergio Rodríguez, actor visto en montajes de Juan Dolores Caballero o Amelia Ochandiano, dispone desde una puesta en escena "muy dinámica, muy colorida" que recuerda a los musicales a los que rinde homenaje. "Queríamos una estética muy de la edad de oro del musical, inspirarnos en largometrajes de los 40, 50 y 60", admite el director, que sin embargo trabajó con Santi Martínez, autor de la música, con dos referencias más recientes: Hairspray, la comedia de 2007 protagonizada por John Travolta y Queen Latifah que adaptaba un éxito teatral basado a su vez en la película homónima de John Waters; y La La Land, el efectivo revival del género que llevó a cabo Damien Chazelle con ayuda de Emma Stone y Ryan Gosling. Con este punto de partida, Santi Martínez ha compuesto, revela el director de esta Asamblea, "unas canciones muy integradas en la dramaturgia, que no son paréntesis en lo que ocurre sino que ayudan a contar la obra. Todo ello desde una versión muy libre: el público reconocerá partes de Aristófanes, y otras no le sonarán porque son inventadas", comenta Rodríguez.

Para el reparto, ha sido "difícil" el desafío de interpretar el texto y cantar en una misma obra. "Es la primera vez que hago un musical y es ciertamente complicado", reconoce Paqui Montoya, encargada del papel de Praxágora y que encabeza un elenco que completan la citada Almazán, Pilar Herranz (Terpsicore), Bea Ortega (Thalía), Íñigo Núñez (Blépiro) y Miguel Mateos (Heraldo). Montoya aplaude la riqueza de matices que posee el montajemás allá de su aparente intrascendencia. "Con un humor muy blanco, muy de clown, puede tener una lectura más adulta, pero también encantará a los niños", opina la actriz.

En el equipo de La Asamblea destaca además una curiosidad: es la primera producción de Coke Andújar, durante años lateral derecho y capitán del Sevilla FC y hoy en las filas del Schalke 04 de la Bundesliga. Si no es habitual -perdonen el tópico- encontrarse con un futbolista interesado en la obra de Aristófanes, también ha sido atípico el modo en el que el jugador se ha implicado en el espectáculo, "desde la distancia, siguiendo todos los pasos por vídeos, hablando mucho con el director para ver cómo iban los ensayos, cómo fue el estreno en Málaga... Empezamos la pretemporada a principios de julio y me ha sido imposible estar ahí", explica en una entrevista telefónica Coke, que conoció a Sergio Rodríguez cuando se inscribió en un curso de iniciación al teatro que impartía éste. Al futbolista le resultó memorable ese episodio. "A partir de ahí accedí a un mundo en Sevilla que era desconocido para mí, gente que hacía cosas maravillosas, pequeñas obras y pequeños conciertos", recuerda. Su afición a las artes escénicas y su amistad con Rodríguez le llevaron a apoyar "desde el principio" el proyecto de La Asamblea. "Me atraía el giro de hacer una comedia musical, y que la obra se representara en los teatros romanos, donde cualquier propuesta queda más lucida. Le di a Sergio total libertad: su trabajo, lo que he visto de él como actor y como director, es magnífico".