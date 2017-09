Bardem muestra en Venecia su complejo retrato de Pablo Escobar

Si Pablo Escobar levantase la cabeza, su vanidad estaría por las nubes al ver cómo uno de los mejores actores de su generación, el español Javier Bardem, narra su vertiginoso ascenso y su angustiosa caída en Loving Pablo, el biopic que dirige Fernando León de Aranoa. Y Bardem se luce, no sólo porque como productor ha invertido su dinero en la película, sino porque encarnar al capo de la droga más famoso ha sido un papel que rechazó en varias ocasiones a pesar de haber esperado durante años para hacerlo. Según contó ayer en la rueda de prensa del Festival de Venecia, no le ofrecían nada que contemplase toda la complejidad del narcotraficante colombiano, tan odiado como venerado incluso hoy en día, cuando ya han pasado casi 25 años de su muerte, acribillado por la policía en un tejado.

"He esperado muchos años para conseguir una lectura del personaje que tuviera esa contradicción. Humanizarle para entenderlo mejor y entender nuestra responsabilidad", explicó. "Pablo Escobar, como Hitler, no vino de un planeta extraño y aterrizó en la Tierra en una nave espacial. Era un niño, fue criado por unos padres y algo sucedió que le convirtió en ese monstruo y esa es la labor del arte: traer a la luz esa contradicción y ese momento en el que un ser humano se convierte en monstruo para que entendamos un poquito más sobre nosotros mismos", añadió el actor.

A Penélope Cruz le asustó la energía "tan agresiva" que su esposo desprendía en el rodaje

Loving Pablo se rodó en Colombia, en lugares reales como la cárcel en la que estuvo Escobar o su casa en Medellín, pero los personajes hablan en inglés con modismos locales para llegar a un público internacional. Está basada en las memorias de la periodista Virginia Vallejo (Amando a Pablo, odiando a Escobar), con la que el narcotraficante mantuvo una relación sentimental durante años. "Una de las causas por las que quisimos hacer la película es para explicar qué sucede cuando a un nivel personal alguien se enamora de un tipo así y cuando a un nivel más social hay gente que admira y emula a un tipo así. Acaban destruidos. Incluso cuando se consume lo que un tipo así vende, se está financiando a tipos así. Eso desgraciadamente no ha pasado de moda y México hoy está peor que Colombia en aquella época. Es importante reconocerlo y denunciarlo", dijo Bardem.

Penélope Cruz pone rostro a la mujer que conoció a Escobar en la intimidad. Aunque no conoció personalmente a Vallejo, que huyó de Colombia y se trasladó a vivir a Estados Unidos, sí preparó su personaje con horas y horas de entrevistas que ella realizaba en la televisión colombiana y que le hicieron. "Las opiniones que yo tenga dan igual", dijo Cruz, que subrayó que el narcotráfico es un tema muy delicado. "Para mí era muy importante que no fuera una violencia gratuita y de videojuego, que no se contara el mundo de narco como algo atractivo o glamuroso", agregó la actriz, quien comentó que le daba miedo ver a su marido, Bardem, convertido en el personaje por la energía "tan fea, tan agresiva" que desprendía. Tras cuatro semanas de rodaje sólo quería que se acabase, "no porque fuese feo, sino porque veía al personaje". Loving Pablo, que narra de forma un tanto esquemática el rápido enriquecimiento de Escobar, sus años en la política y el terror que sembró para mantenerse en el poder, fue acogida con tibieza en Venecia, donde se presentó fuera de concurso.