Bergman encorsetado

La ficha 'Después del ensayo' Autor:Ingmar Bergman. Versión: Juan Hinojosa. Dirección: Juan José Afonso. Ayudante de dirección: Sofía Monreal. Escenografía: Josep Simón, Eduardo Díaz. Intérpretes: Emilio Gutiérrez Caba, Chusa Barbero, Rocío Pelaez. Lugar: Teatro Lope de Vega. Fecha: Sábado 28 de abril. Aforo: Tres cuartos.

En el momento en que caen los términos del campo semántico bergmaniano -culpa, dolor, alcoholismo, locura, internamiento... "la muerte que corroe por dentro como una rata"- es cuando más se le notan las costuras a esta adaptación, cuando más rechinan su pulcritud reverente y devenir ortopédico. No resulta sencilla una inmersión actual en Bergman, más cuando se visita el teatro desde la fachada más superficial del cine (las retroproyecciones líricas, las imperdonables interrupciones en off de la intimidad monologante del protagonista) y no entra dentro de lo posible acercarnos al rostro, a sus micromovimientos de afecto, para rastrear el resquebrajamiento de la máscara sobre las heridas del cuerpo y el alma; tampoco mirar al vacío del objetivo ni ensayar los pasajes fantásticos que permite la vibración matérica al fondo de cualquier narración.

Después del ensayo visita un cronotopo puramente bergmaniano, un "otro lugar" que si se parece a algo es a un cerebro, una interioridad asaltada, al mismo tiempo que por las percepciones, por las reminiscencias y las virtualidades propias del hecho real cuando se le mira al envés. Así, se trata aquí del frágil y cíclico baile de las apariciones y del roce de estas con las resistencias de la gravedad. Y son estos vaivenes los que se subrayan demasiado en la versión de Hinojosa y Afonso, marcada además por la escasa química entre Emilio Gutiérrez Caba y el par de actrices protagonistas, a las que sólo la brillante maldad del texto bergmaniano ofrece una plausible vida escénica.