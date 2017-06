Boulez y la oposición al dogma

La ficha 'Zahir Ensemble' VIII Festival Zahir Ensemble. Zahir Ensemble:Alfonso Rubio, flauta; Carlos Lacruz, clarinete; José Tur, percusión; Carlo Prampolini, piano; Mari Carmen Antequera, violín; Ignacio Manzano, viola; Dieter Nel, violonchelo. Director: Juan García Rodríguez. Programa: 'Two birds' de Reinhard Febel; 'Seven' de John Cage; 'Improvisé - pour le Dr. K' de Pierre Boulez; 'Talea, ou les machines et les herbes folles' de Gérard Grisey. Lugar: Auditorio Cicus. Fecha: Viernes 16 de junio. Aforo: Media entrada.

Aunque el dogma vanguardista de los 50 y 60 estaba estrechamente vinculado al serialismo integral, que tan bien representaba la música estructuralista de Pierre Boulez, también hubo maestros que buscaron otro tipo de planteamientos sonoros. Este tercer concierto del ciclo que Zahir Ensemble dedica a Boulez se centró en algunos de ellos, los antiboulez.

Reinhard Febel nació en 1952, por lo que su obra queda lejana de esos primeros pasos de la vanguardia. En Two birds, el compositor alemán juega con una fragmentación del discurso que nada tiene que ver con el puntillismo bouleziano. Apoyándose la mayor parte del tiempo en una técnica cercana a la del hoquetus, Febel deja ver un claro gusto por la melodía, que combina con el uso muy expresivo del silencio.

Cage y Boulez se conocieron en el París de los primeros 50, pero las experiencias con el azar del americano parecieron al francés por completo disparatadas, y los dos músicos se alejaron pronto. Al final de su vida, aún Cage jugaba con la aleatoriedad y con el concepto de obra abierta, como en la importante seria de piezas con títulos de números (el de los intérpretes) entre las que se inscribe Seven, obras en las que el intérprete toma sus propias decisiones sobre un esquema y una serie de instrucciones dejadas por el compositor. La música de Cage fluye limpia, sin violencia. Su carácter libre, sugerente, leve fue un gozo en la interpretación del septeto reunido por Zahir.

Tras la brevísima pieza del propio Boulez, Grisey puso otro contrapunto a su estilo, con una música centrada especialmente en la exploración tímbrica, que fue conducida por García Rodríguez con una intensidad creciente hasta un final de poderoso aliento.