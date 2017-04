Chez Luna lleva mañana a la Fundación Cajasol su música de cine

El ciclo Citas con las músicas continúa mañana con una nueva sesión, dedicada esta vez a las canciones aparecidas en distintos títulos conocidos de la historia del cine, y a cargo del dúo sevillano Chez Luna, que componen la cantante Vicky Luna (O'Funk'illo, Las Niñas) y el guitarrista Ismael Sánchez (colaborador de Adolfo Langa o Joaquín Calderón). Moon River de Desayuno con diamantes, Somewhere over the rainbow de El mago de Oz, un popurrí de ecos almodovarianos que incluirá Volver, Piensa en mí, Cucurrucucú, Paloma y El último trago, Son of preacher man de Pulp Fiction, Tomorrow never dies y Golden eye de la saga James Bond, Grease is the world de Grease o I follow rivers, popularizada por la más reciente La vida de Adèle, serán algunas de las composiciones que se escucharán en el concierto, a partir de las 21:00 en la sede de la Fundación Cajasol, con las entradas a un precio de entre 10 y 12 euros en las taquillas del espacio de la Plaza de San Francisco o a través de la web www.bacantix.com.