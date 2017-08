Chloe Santana y el romance de las letras

La vida de Ana se derrumba de un día para otro. Sus padres se separan, su novio de toda la vida la abandona y se queda en paro al dejar su empleo como cajera por el acoso de su jefe. Pero su destino cambia cuando conoce a Ángel, un frío y atractivo ejecutivo para el que ahora trabaja como secretaria. Así es como la imaginación de la escritora Chloe Santana -de nombre real Susana León y nacida en Sevilla en 1993- da vida a la protagonista de su nueva novela, No eres mi tipo. En sus páginas, las alocadas confesiones de esta desastrosa veinteañera en su diario se intercalan con reflexiones sobre el amor, las falsas apariencias y las segundas oportunidades.

La herramienta Kindle Direct Publishing(KDP) democratiza la industria editorial y ofrece vía libre a todos aquellos que tengan algo que contar -y escribir, por supuesto- bajo la modalidad electrónica o impresa, haciendo que las letras escritas en Andalucía puedan leerse en todo el mundo. Susana León lo sabe bien. Ha venido publicando a través de la plataforma desde finales del 2014 un total de 12 obras mientras pasaba por las aulas de la Facultad de Derecho de la Hispalense.

La escritora se queja del cliché en torno al género romántico, que sólo atrae a lectoras

"No me apetecía empezar a mandar manuscritos a las editoriales. Como escribía desde que era una niña, fui investigando en blogs de literatura, donde di con la idea de la autopublicación", explica la escritora. Efecto dominó, la trilogía Atracción letal, Despierta, Cupido es un lobo feroz o Cuéntaselo a Deby engrosan la lista de publicaciones más vendidas de esta autora novel, que guiada por el suspense de Agatha Christie y el romanticismo de Nora Roberts, se asentó en el género de la comedia romántica. De hecho, No eres mi tipo -al igual que sus dos novelas anteriores- alcanzó el número uno en el top 100 de las novelas de pago más vendidas de Amazon y, recientemente, ha sido adquirida por la editorial Suma de Letras. Así, León ha puesto cura a esa "espinita de no poder verte en una librería físicamente", una asignatura pendiente que resolverá en 2018. La escritora, capaz de crear una novela "cada seis u ocho meses" -aunque varios de sus libros llevaban escritos largo tiempo en el cajón-, confiesa que lleva un año viviendo de la escritura en Kindle y que el truco reside en "¡vender muchísimo!". No obstante, se queja del cliché que padece el género romántico, que sólo atrae a lectoras. "Prácticamente es así y si algún chico me escribe, es por privado", matiza.

Por su parte, el director de KDP en español, Carlos Lievano, expone que las ventajas entre la editorial tradicional y su sistema de autopublicación se encuentran en la instantaneidad y el poder de decisión: "Tú eliges todo, desde el contenido hasta el precio. Y en menos de 48 horas aparecerá tu libro en todo el mundo y de forma gratuita".

Sin embargo, este libre acceso a la creación literaria a través del botón mágico guardar y publicar levanta ampollas entre aquellos que añoran el tamiz de la calidad proporcionado por la figura del editor. La joven autora constata que "no todos podemos ser escritores" haciendo alusión al "punto débil de que cualquiera pueda subir su obra". En cambio, Lievano apunta que "los lectores son la única validación que verdaderamente tiene importancia para un autor", defendiendo así la solidez de estas obras independientes, que copan el 40% del top 100 de ventas semanales. Del mismo modo, señala que su valía se ve reforzada por las editoriales tradicionales, que utilizan plataformas de este tipo como "cantera digital".

Lejos de todo debate, el devenir de la industria editorial pasa por la escena digital. Y aquellos que quieran seguir los pasos de Chloe Santana cuentan con iniciativas como el Premio Literario para Autores 'Indie' en español de Amazon. El concurso, que admite obras de ficción hasta el 31 de agosto, premiará la novela elegida con la publicación en digital, papel y audiolibro, además de su traducción al inglés.