Cita Interestelar en las praderas del CAAC

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) acogerá los próximos viernes y sábado la tercera edición del Festival Interestelar, que intentará superar el gran éxito conseguido el año pasado y alcanzar los 20.000 espectadores. Entre los asistentes que ayudarán a consolidar las cifras del que es ya uno de los principales festivales del panorama indie español se espera que haya muchos niños, que podrán entrar gratuitamente con sus padres y para los que se ha preparado una zona, entre las cuatro y las ocho de la tarde, con música y animación especial para ellos. No será ésta la única novedad para atender al público asistente, al que éste año se incentivará para que acuda temprano al recinto no solo con la programación en las primeras horas de bandas de una calidad tan contrastada como la de Josele Santiago y nuestros paisanos de All La Glory con su repertorio sin fisuras, sino que habrá también un pequeño regalito de bienvenida para los 2.000 primeros que cambien su entrada por la pulserita de acceso.

Por las praderas del CAAC pasarán hasta 48 bandas, muchas de las cuales vienen a presentar sus nuevos discos, como Lori Meyers, Juanito Makandé, Carlos Sadness, las estrellas más brillantes del hip-hop local que son SFDK, o los también sevillanos El Imperio del Perro, a los que tras sus éxitos en otros festivales, incluyendo la primera edición de éste mismo, echamos ya de menos en alguno de los escenarios principales en vez de volver al tercero de ellos; la intensidad y emoción de sus canciones lo merece. Otros artistas, como los barceloneses Dorian, vienen a hacer justo lo contrario, despedir la gira de su último disco editado (reeditado en este caso) en loor de una multitud que ya se sabrá sus canciones y atronarán con ellos la gran pradera del CAAC, un espacio que hasta el mes de octubre, según avanzó ayer su director, Juan Antonio Álvarez Reyes, acogerá más de 200 actuaciones musicales.

Puntos fuertes de la programación serán también las actuaciones de clásicos como Kiko Veneno y Coque Malla con las potentísimas bandas que les acompañan actualmente; el nuevo paso en la autocuración de los Niños Mutantes; las canciones de regustos folkies americanos de Arizona Baby, que contrastarán con las de rock urbano de El Kanka, que será quien le siga en el escenario; Rayden y sus nuevas tendencias musicales entre el pop y el rap; la poderosa máquina de convertir el indie en rock que es Full, otra de las bandas sevillanas del Festival; el electropop de La Casa Azul y la desenfadada fiesta de despedida que se espera por parte de las Nancys Rubias, a esas alturas del festival en que el público ya no está tan interesado en la calidad de la música que oye como en la diversión que le proporciona y en el ambiente de disfrute que propicia.