Cita en la cumbre con Brad Mehldau

El Auditorio Box acogerá este fin de semana el que -a priori al menos- está llamado a ser uno de los conciertos de mayor enjundia y halo de prestigio de la temporada jazzística. Recorriendo los escenarios de todo el mundo desde mediados de los 90 y convertido desde no mucho después en una de las figuras más populares, exitosas y respetadas del jazz contemporáneo, Brad Mehldau llega mañana al espacio escénico de la Cartuja con dos recientes referencias discográficas bajo el brazo: Nearness, grabado a dúo con el saxofonista Joshua Redman, viejo cómplice del pianista, y Blues and Ballads, registrado en formato de trío con el contrabajista Larry Grenadier y el baterista Jeff Ballard, junto a los que Mehldau regresa en esta ocasión a Sevilla.

A estas alturas, ratificado una y otra vez como estrella del jazz contemporáneo, el músico estadounidense es sobradamente conocido, pero en cualquier caso ese último y magnífico disco, Blues and Ballads, funciona a la perfección como elocuente recordatorio de las señas de identidad que han hecho de él algo más que un pianista de técnica estratosférica: algo así como una figura de consenso tanto para connoisseurs como para profanos sin merma alguna en su crédito artístico. En las recreaciones de temas ajenos (Cole Porter, Charlie Parker, Beatles, el compositor cinematográfico Jon Brion...) que integran la grabación, es fácilmente apreciable su discurso sonoro, de profundos e inequívocos cimientos jazzísticos, a la vez que fronterizo en no pocas ocasiones con el impresionismo clásico, la música contemporánea y la asimilación desprejuiciada de una cierta sensibilidad pop (no pocos se habrán animado a sumergirse en su vasta discografía en solitario o en alianza con otros colegas atraídos por el cebo de sus versiones de Radiohead, por ejemplo).

Emparentado a menudo con figuras como Keith Jarrett y Bill Evans (para disgusto de Mehldau en el último caso), el pianista es un fenomenal improvisador, un músico que sabe dejarse llevar por los hallazgos repentinos y las ráfagas directas de sentimiento y lirismo en el calor de la interpretación, aunque sin dejar de estar atento al rigor formal y a la riqueza abstracta de una música como el jazz; un intérprete virtuoso que se balancea con total naturalidad entre extremos que no lo parecen -seguramente es que no lo son...- y cuya música es siempre garantía de melodías, tonos y armonías tan sofisticadas y cerebrales como intensas y expresivas. Las pocas entradas que aún quedan disponibles para el concierto de mañana (20:30) tienen un precio de 35,75 euros.