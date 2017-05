Cuidado con los sueños

La ficha 'Sueños' CNTC, La llave maestra y Traspasos kultur. A partir de 'Los sueños' de Quevedo: Versión:José Luis Collado. Dirección: Gerardo Vera. Intérpretes: Juan Echanove, Oscar de la Fuente, Markos Marín, Antonia Paso, Lucía Quintana, Marta Rivera, Chema Ruiz, Ferran Vilajosana, Eugenio Villota y Abel Vitón. Escenografía: Alejandro Andújar y Gerardo Vera. Iluminación: Juan Gómez-Cornejo. Vestuario: Alejandro Andújar. Videoescena: Álvaro Luna. Lugar: Teatro Lope de Vega. Fecha: Jueves 11 de mayo de 2017. Aforo: Tres cuartos.

Tarea ingente la acometida por José Luis Collado, Gerardo Vera y Juan Echanove: llevar al teatro la obra filosófica de Quevedo, Los sueños, profunda reflexión sobre el desmoronamiento de la España barroca inmersa en una descomposición de la propia monarquía y su sociedad.

Tiene a su favor prácticamente todo. La interpretación de todos sus componentes, con Echanove al frente, que se entrega en cuerpo y alma recreando un Quevedo decrépito, destruido por la sífilis y la propia vejez que le obliga a actuar todo el tiempo en un estado de alta tensión del que no se permite descender hasta que llega el aplauso final de una platea en pie. Sus compañeros están a la altura del maestro. El escenario blanco, elegante, de hospital minimalista, creado por Vera y Andújar; la espléndida iluminación de Cornejo; el vestuario, también de Andújar, todo roza la exquisitez. Sin embargo, el texto, la falta de trama teatral, acaban convirtiendo la propuesta en una declaración de intenciones que navega por muchos mares, la proyección, sugerente, de imágenes que embellecen o las irrupciones de explosiones musicales, pero que no llega a ningún puerto. El Quevedo de Vera ya está muerto, de él no queda ni su ironía ni su fuerza y la versión de Collado tampoco lo libra de su misoginia ni de su mentalidad reaccionaria por lo que acaba uno zozobrando en esta hermosa pero triste y desesperanzada visión.