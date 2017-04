Daniel Vega, la OBS y la música vocal de Bach

Daniel Vega Cernuda, uno de los grandes expertos europeos en la música vocal de Johann Sebastian Bach, autor de libros y notas a programas muy celebrados y buscados, es el encargado de ilustrar el concierto que la Orquesta Barroca de Sevilla (OBS) ofrece hoy en el Teatro de la Maestranza. El corazón de su argumentación será la Cantata bachiana Ich habe genug, compuesta para la fiesta de Purificación de 1727 y una de las obras más célebres del kantor de Leipzig. Esta partitura conmovedora donde se aborda la muerte de un modo casi deseable, escrita para oboe, cuerda y continuo, incluye varias arias que la crítica ha situado entre lo más excelso de la producción del autor. En el concierto de hoy se escucharán en la voz del barítono José Antonio López bajo la batuta del director y violinista Andoni Mercero. El programa de la velada, que comenzará a las 20:30 y para el que aún quedan entradas, incluye además composiciones de Haendel, entre ellas varios fragmentos de su ópera Berenice.

"Describiré la Cantata BWV 82 como si fuera un programa de radio, con las convenientes ilustraciones musicales grabadas. Es una expresión inigualable, es magnífica tanto en la música como en la espiritualidad que conlleva porque Bach, que tenía una fe muy acendrada y sabía bien lo que quería, no temía a la muerte y la cantó muchas veces", explica Vega Cernuda en conversación telefónica.

La cantata es magnífica en lo musical y en la espiritualidad. Bach tenía una gran fe y no temía a la muerte"

El ponente, al que podrá escucharse en la sala de prensa del Teatro de la Maestranza a las 19:00, asegura que ésta es su primera intervención en el taller de contextualización y apreciación musical que, alrededor de la temporada de abono de la OBS, coordina el profesor José Mendoza. Sin embargo, no será su primer contacto con la orquesta. "Recuerdo perfectamente haberla oído interpretar a Bach a las órdenes de Gustav Leonhardt, en uno de los últimos conciertos que dirigió en Madrid el maestro holandés, apenas un año antes de fallecer. Y fue memorable, me caló hondo". Dicho esto por quien entre noviembre de 1982 y junio de 1988, durante seis años, mantuvo un programa semanal en Radio Nacional de España dedicado a analizar y compartir la música vocal de Bach no parece un comentario gratuito en absoluto. "Me lo pasaba muy bien y parece que la audiencia también porque cada miércoles, cuando iba a grabar el programa, tenía mucha correspondencia que luego me ocupaba de responder por las ondas". De hecho, Daniel Vega no regala elogios pero sí despacha rigor, como saben los lectores de su obra referencial, publicada por el sello Cátedra en 2012: Bach. Repertorio completo de la música vocal, libro que incluye 415 ejemplos musicales con sus notas correspondientes; un manual para estudiosos tanto como una guía para los aficionados y amantes de un patrimonio sonoro insuperable.

"Aunque parezca mentira, porque en Bach todo está bien hecho, su música no le gusta a todo el mundo. Conozco un par de ellos", bromea este catedrático de fuga y contrapunto en unas oposiciones aprobadas precisamente en Sevilla, que tras años de magisterio y ya jubilado del conservatorio superior de Madrid considera que la música vocal de Bach seguirá siendo un punto de referencia a lo largo de todo el siglo XXI. "Bach va a estar siempre constante y decididamente entre nosotros, gracias a Dios. Personas como él tienen el genio detrás de sí y abarcan todas las posibilidades de calar, primero en la cabeza, y después en la sensibilidad de la gente".