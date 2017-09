Dolores de barriga

La ficha 'El amante doble' Drama-thriller, Francia, 2017, 102 min. Dirección:François Ozon. Guion: F. Ozon y Philippe Piazzo. Fotografía: Manuel Dacosse. Música: Philippe Rombi. Intérpretes: Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset, Myriam Boyer, Dominique Reymond, Fanny Sage, Jean-Édouard Bodziak. Avenida, Nervión Plaza. Cines: Avenida, Nervión Plaza.

En su imparable ritmo de película al año desde aquella ya lejana Sitcom (1998), François Ozon, pasa con bendición de Cannes del melodrama histórico de autor en blanco y negro de Frantz, su particular revisión de la novela que ya inspirara Remordimiento (1932), de Lubitsch, a este enrevesado y delirante thriller psicológico en el que adapta a Joyce Carol Oates (Lives of the twins) buscando emparentar con Hitchcock, De Palma, Polanski, Verhoeven, Cronenberg (la referencia a Inseparables se hace inevitable) y otros estilistas de lo siniestro y lo retorcido en su retrato de una relación triangular entre una joven neurótica (Marine Vacth, protagonista de Joven y bonita) y los hermanos gemelos psiquiatras (Jérémie Renier, limitado en los matices) que intentarán curarla de sus ansiedades y su somático dolor de barriga a golpe de amor y sexo.

Los materiales de primero de diván (el doppelganger, la transferencia, la aberración genética, el psicodrama sexual…) son puro pulp de novela de Corín Tellado o de melodrama de sobremesa, y el guión que los (des)organiza viene plagado de giros, cambios de punto de vista, trampas y golpes de efecto propios del género en su versión más desaforada, caprichosa y manipuladora.

Sin embargo, Ozon no consigue elevarlos a una forma lo suficientemente estilizada o hiperbólica como para que dejen de resultar obvios e incluso ridículos (el recurso a los espejos, a la pantalla desdoblada, la cursilería de las ensoñaciones, los escenarios urbanos…), haciendo que cada nuevo desvío (o engaño), cada nueva frase lapidaria o cada nueva y truculenta revelación confirmen una impostura y una inflación que sólo engrandece aún más a sus referentes y rebaja sus habilidades como supuesto autor todoterreno.