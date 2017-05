Douglas o el arte del quinteto

La ficha 'Dave douglas quintet' XX Festival de Jazz Universidad de Sevilla. Intérpretes:Dave Douglas (trompeta), Jon Irabagon (saxo tenor), Fabián Almazán (piano), Yasushi Nakamura (contrabajo), Rudy Royston (batería). Lugar: Teatro Alameda. Fecha: Sábado 13 de mayo. Aforo: Lleno.

Amplísimo es el espectro estilístico cubierto por el aventurero Douglas. Liderando desde hace años sus propias formaciones, el músico ha registrado en su sello Greenleaf Music un nutrido repertorio de composiciones de su puño y letra, ya sea en formato de trío, asumiendo audacias desde la electrónica, la música esperimental, las colaboraciones con la Masada de Zorn, la agrupación de vientos, el septeto.

El trompetista se afirma una y otra vez, con todo, en su quinteto. Como atendiendo a un ritual, el grupo aparece vistiendo por primera vez traje y pajarita (lo cual trae a la memoria del aficionado el recuerdo de los elegantes miembros del legendario quinteto de Miles Davis, o la reivindicación camerística del Modern Jazz Quartet). El reciente fallecimiento de la madre de Douglas (a quien dedica el espiritual Deep River y en cuyo memoria registró el disco Be Still), y luego de su hermano, han dejado en el de Nueva Jersey un poso de bien digerida melancolía, que, por otra parte, tampoco es extraña a su música (ya desde tiempos del Tiny Bell Trio). El quinteto ataca un magnífico par de baladas y temas propios característicamente angulosos e inventivos (Time Travel, Hawaiian Punch, Bridge to Nowhere) que pueden disfrutarse en algunas de sus últimas grabaciones (Time Travel, Brazen Heart o la serie de Live at Jazz Standard), con la sustitución de Matt Mitchell y Linda Oh por el versátil pianista cubano Fabián Almazán y el poderoso contrabajo de Nakamura (Douglas anuncia en el concierto su pronto casamiento: quizá también de ahí las pajaritas).

Los cinco músicos despuntan por igual: el solicitadísimo Royston es pura elegancia y contundencia, Irabagon ha dado voz única al tenor (y parece hacer honor al lema que encabeza uno de sus discos: "la inacción es acción", en el mejor sentido: menos es más). Uno de los más hermosos conciertos del siempre sobresaliente Dave Douglas.