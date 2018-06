Ecos de la tradición en el arte urbano

En una breve secuencia del filme Pollock de Ed Harris, el artista tendido en la tierra parece acariciarla, desmenuzarla y casi confundirse con ella. No sé si Pollock hizo alguna vez semejante gesto, pero Harris acierta porque muestra algo que se desprende de los trabajos del artista estadounidense: su sensibilidad hacia la materia. Sus cuadros a veces despiertan ecos paisajísticos, pero es un paisaje peculiar porque, más que ponerlo a la vista, invita al espectador a extraviarse en él y recordar su pertenencia a la materia. Pollock era además el pintor del trazo rápido y exacto: reposaba en el gesto. Quizá esas dos características no sean ajenas entre sí. Pollock hablaba de sus cuadros como un diálogo sostenido con la pintura, un modo de responder en cada instante a las exigencias de la propia materia. Radicalizaba así la pintura de paisaje que, al fin, no es sino llevar al lienzo el desconcierto que produce el entorno, sin ceder a la tentación de ordenarlo.

Digo todo esto porque en los trabajos del británico Stephen Smith (1975) hay rasgos que hacen pensar en Pollock. De un lado, el gesto: el frecuente uso de la barra de óleo permite a Smith cultivar con soltura (y audacia) el trazo directo, espontáneo, como se advierte en Native Fair o Rolling Stock to Oblivion. Hay además en él un claro apego a la materia: en ocasiones la pintura, muy líquida, parece empapar el lienzo hasta que se desvanecen los trazos para mostrar así quizá la fusión entre pigmento y soporte. Sus obras poseen también ecos paisajísticos: es fácil rastrearlos en Secrets of the Sun y Secrets of the Moon: lo sugiere la propia estructura de los cuadros.

Si Smith remite a veces a la pintura de Pollock, Erosie está cerca de las ideas de Motherwell

Pero hay algo que separa a Smith de esa tradición: su interés por el fragmento. Greenberg repitió varias veces que Pollock buscaba la unidad del cuadro, herencia, a su juicio, del tradición cubista. Smith prefiere otro aspecto de esa tradición: apuesta por el collage. Corta los lienzos ya pintados e incorpora los fragmentos a otros cuadros. Su estrategia está más cerca de Motherwell que de Picasso, porque Smith no busca con el collage acercar la pintura a la vida ordinaria sino cuestionar la unidad del cuadro. Ese es su afán, como si temiera que la unidad nacida de la espontaneidad despertara resonancias épicas (como las hay en Pollock) que hoy resultan gratuitas.

El trabajo del holandés Jeroen Erosie (Roosendaal, 1976) es en muchos sentidos diferente al de su compañero de exposición. Es cierto que Erosie posee también una especial sensibilidad hacia la materia y en repetidas ocasiones deja que el soporte o el pigmento brillen por sí mismos, pero Erosie parece mucho más preocupado por el modo en que la forma cubre por sí misma la totalidad del soporte y lo hace vibrar. En este sentido, está más cerca de otras tradiciones pictóricas europeas, por ejemplo, la abstracción de entreguerras. Sus formas no poseen la apasionada exactitud de las obras geométricas de aquella época, pero parecen buscar ante todo una construcción nítida. Para ello se apoya en ocasiones en una estructura modular. Los ocho cuadros de la serie Punto ciego (Blind Spot) son un riguroso ejercicio de variaciones que va acomodando alternativamente las formas hasta llegar a Blind Spot VIII, un excelente cuadro tanto por el color como por el modo en que la figura (si es lícito llamarla así) ocupa en soporte. Los goterones de pintura y las líneas aparentemente perdidas dan mayor prestancia a la rotunda forma azul, que se ordena en torno a una diagonal que va del ángulo inferior izquierdo del cuadro hasta el superior derecho.

Esta convivencia de una forma rotunda con el dinamismo que le otorga construirla sobre una diagonal muestra los dos valores que parecen preocupar a Erosie: la consistencia de lo que seguiré llamando figura y el ritmo. Se advierte de modo especial en una obra de breve formato, Almost Legible. Las doce formas, trazadas y recortadas en vinilo y colocadas sobre metacrilato, recuerdan en efecto a enigmáticos jerogíficos e incluso a un alfabeto. Obras como éstas señalan a Erosie como un convincente dibujante que introduce variaciones en iconos de uso cotidiano y los va complicando hasta obtener perfiles que, en el papel, sacan a la luz ritmos insospechados, y en los murales dinamizan la superficie de un edificio con enigmáticos mensajes. Erosie recupera además otro legado de las vanguardias, el papel de color recortado. El papel de color se había usado en pintura como soporte del dibujo pero Braque lo incorporó al cuadro cubista como color-objeto, esto es, color independiente de la pintura. Más tarde Matisse lo empleó como alternativa al color plano. Erosie cambia el papel de color por el vinilo, cuya procedencia industrial es aún más clara. No hace falta valorar el resultado: está a la vista.