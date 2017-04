Entredós: las malas influencias

La ficha 'Cine' La Tristura. Colaboran:Tafalla Kulturgunea, Teatro Pradillo y Centro Dramático Nacional. Creación y texto: Itsaso Arana y Celso Giménez. Escenografía: Ana Muñiz. Iluminación y dirección técnica: Eduardo Vizuete. Intérpretes: Itsaso Arana, Fernanda Orazi, Pablo Und Destruktion. Lugar: Teatro Central. Fecha: Viernes 21 de abril. Aforo: Lleno.

Habita en La Tristura el viejo deseo wellesiano de la impureza como eje de la renovación de los medios artísticos y de expresión: aquí, como allí, de nuevo la intimidad radiofónica y el juego de voces -parafernalia, la de los cascos, en definitiva conscientemente demodé- engrasan los intervalos de una gramática atomizada y conducen el flujo narrativo y emocional. Y si este tira y afloja entre lo viejo y lo nuevo no brinda sorpresa alguna, recuerda lo sencillo que es ampliar el espectro sensorial del espectador con pocos medios.

Cine, de todas maneras, no va mucho más allá de este envoltorio formal que, además de con el sonido, experimenta con igual buen tino artesanal con proyecciones sobre un telón translúcido y una ajustada economía de escena. Y eso porque todo este esfuerzo transmediático no afecta a un texto demasiado seguro de sí mismo, que sólo se sostiene en los breves careos entre actores y gracias a que la Orazi puede con casi cualquiera al que le pongan al lado (aquí el poco polifacético músico Pablo Und Destruktion). El resto, que es demasiado, las voces en off cósmico-humanistas, como sacadas del "congreso de la felicidad", y los soliloquios de la joven fotógrafa que encarna Itsaso Arana, traicionan cualquier ideario formal mediante un sofocante y cursi deletreo sentimental. Al final, esta historia que pretende hilar lo concreto (los casos reales de bebes robados durante el franquismo) con lo abstracto (la identidad personal y nacional) refleja, curiosamente, lo peor del cine cuando le da la espalda a la vida: guiones teledirigidos que nos dicen dónde reír y dónde llorar.