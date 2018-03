Expectativas superadas

Se presenta el cartel del Festival de Jazz de la Universidad de Sevilla en su vigésimo primera edición, que tendrá lugar entre los días 2 y 13 de mayo en diversos espacios de la ciudad, siempre con el Teatro Alameda como centro neurálgico de lo mucho que tiene que ofrecer esta gran institución del jazz en la ciudad. Con una duración de dos semanas y un amplio abanico de actividades -además de los conciertos en sala, un ciclo de cine vinculado con el jazz, varios conciertos callejeros, jam sessions y clases magistrales de voz y de saxo- el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS) no sólo mantiene el rigor acostumbrado, sino que ensancha, en colaboración una vez más con la asociación Assejazz, su programación superando incluso la oferta del año pasado, que la afición recibió como un regalo de celebración en la efeméride de su 20 aniversario.

Tres películas (siempre en versión original subtitulada y en régimen de entrada gratuita) se sirven como aperitivo en la sede del Cicus de la calle Madre de Dios, a las 20:00 entre los días 2-4 de mayo: Low Down, una vida al límite (Jeff Preiss, 2014), Las Señoritas de Rochefort (Jean Demy, 1967) y Swing (Tony Gatlif, 2002). Tras la película, ese mismo viernes 4 de mayo y en la que es su casa, se inaugura musicalmente el festival con la presentación de la Big Band del Cicus, bajo la dirección de Nacho Botonero (a las 22:00, en el auditorio). Desde el lunes 7 de mayo se encadenarán los conciertos hasta la conclusión del festival. En primer lugar, con música al aire libre: el 7 de mayo, a partir de las 20:00 y como ya ocurrió en la pasada edición, la Big Band del Conservatorio de Música Francisco Guerrero abrirá la sección Jazz & Street bajo la batuta de Javier Ortí, seguida de la Big Band Assejazz (con dirección de Ortí y Antonio Olivo). Será en el parque de la Torre de los Perdigones, donde el festival se está haciendo fuerte al menos desde el año pasado (¡recordamos aún la jubilosa fiesta con Judi Jackson y sus amigos!) y se ha plantado una nueva semilla jazzística con las jam sessions del restaurante. Al día siguiente (8 de mayo) se diversifican los escenarios: el paseante podrá disfrutar de varios combos del Taller de Jazz del Cicus tocando en la plaza central del Campus de Reina Mercedes (13:30), en los Jardines del Cristina de la Puerta de Jerez (20:00) y, finalmente, en la Plaza de la Encarnación (21:00). La voluntad pedagógica del Cicus y su festival se pone así de manifiesto: basta echar un vistazo a la multiplicación de espacios escénicos (callejeros y de entrada libre) y a los frutos de sus varios proyectos en marcha, entre los que cabe destacar el Taller de Jazz, los ciudados que exige una big band o el ciclo Jazz & Clubs, cuya organización comparte con el ICAS y Assejazz y que dota a la ciudad de una programación de jazz estable el resto del año.

Pepa Niebla, Bruno Calvo, Ralph Alessi y Allison Miller actúan en los conciertos centrales

La segunda sesión de conciertos, ubicados como es ya costumbre en el Teatro Alameda, se desarrollará entre los días 9 y 12 de mayo: actuaciones de Pepa Niebla Quintet, el proyecto Boom Tic Boom de la batería Allison Miller, Bruno Calvo Quartet y Ralph Alessi and This Against That. Tras los conciertos y en el ya mencionado restaurante de la Torre de los Perdigones, no lejos del teatro, tendrán cabida las respectivas jam sessions que acostumbran a reunir a habituales de la escena jazzística local y, en ocasiones, a los músicos participantes de los conciertos en el escenario de la Alameda. No faltarán este año las clases magistrales, en la sede del Cicus: de voz, a cargo de Mayte Alguacil (2 de mayo) y Pepa Niebla (8 de mayo), a partir de las 17:30; de saxo, a cargo de Ben Van Gelde, a partir de las 11:30. El festival será clausurado el día 13, con un concierto de la más que establecida Andalucía Big Band, guiada por Miguel Blanco en el Espacio Turina, a las 21:30.

Cuatro conciertos y cuatro 'big bands'

En los cuatro conciertos centrales se sucederán los grupos liderados por músicos andaluces (así Pepa Niebla y Bruno Calvo) y americanos (los de Allison Miller y Ralph Alessi). Se redoblan, pues, los esfuerzos por dar proyección al jazz más próximo, que se entrevera, como no podía ser menos cuando la calidad y el entusiasmo acompañan, con la aportación de músicos de diversa procedencia en sus agrupaciones. Ya con un amplio recorrido -no sólo jazzístico- a sus espaldas, liderando sus propias bandas al menos desde 2001, la malagueña Pepa Niebla abre con su voz el núcleo del festival con un quinteto internacional que incluye a Toni Mora (guitarra), Piergiorgio Pirro (piano), Alex Gilson (contrabajo) y Daniel Jonkers (batería). Y el trompetista gaditano Bruno Calvo lidera un cuarteto constituido en Ámsterdam, completado por Ben van Gelder (saxo alto), Giuseppe Romagnoli (contrabajo) y Iago Fernández (batería). Señalada como una de las más relevantes bateristas del momento por la prestigiosa revista Downbeat, Allison Miller presenta su proyecto Boom Tic Boom, cuya formación delata ya la vertiente camerística de su propuesta: el piano de Myra Melford, Jenny Scheinman al violín, Kirk Knuffke a la corneta, Ben Goldberg al clarinete y Tony Scherr al contrabajo (puede escucharse su último, espléndido lanzamiento: Otis was a polar bear). El broche de oro lo pone el trompetista californiano Ralph Alessi, que graba desde hace una década con el mítico sello ECM (degústese su último trabajo para la casa, Quiver), con un quinteto excepcional que incluye a Ravi Coltrane a los saxos, Andy Milne (piano), Drew Gress (contrabajo) y Mark Ferber (batería).

Pero lo que llamará la atención del espectador y es prueba del afán sostenido por crear cantera y afianzar una escena jazzística estable en nuestro territorio es la concurrencia, en esta edición, de cuatro proyectos de gran orquesta que tienen su centro en Sevilla y en el Cicus a su gran valedor.