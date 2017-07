Facua anima a los afectados por la suspensión de Alrumbo a reclamar

La suspensión del festival de música Alrumbo que hoy debía abrir sus puertas en la Loma del Puerco no ha dejado a nadie indiferente. Los vecinos de este enclave costero, a caballo entre los municipios de Chiclana y Conil, respiran aliviados tras cinco intensos meses de batallas administrativas hasta que han conseguido su propósito. Pero enfrente quedan varios miles de personas -la inmensa mayoría jóvenes- que se han quedado a última hora compuestos y sin festival, y con las entradas en la mano.

"Si lo hubiésemos sabido antes, habríamos ido al festival Cabo de Plata de Barbate", decía ayer Marta, una joven jerezana que se lamentaba de haberse quedado sin música en julio tras haber elegido Alrumbo. No era la única. Había quien pensaba que estos dos festivales no competían entre sí en fechas, sin embargo, parece que no ha sido así. El coste de oportunidad se hacía patente y ningún economista habría podido explicarlo mejor que con este ejemplo. Muchos de los afectados de la provincia de Cádiz, al menos, no habían comprado su entrada con camping y el dinero les será reembolsado por los cauces legales pertinentes.

Peor situación tiene ante sí María. Ella compró las entradas para Cabo de Plata -festival que acabó el sábado tras tres días de fiesta- pero tras cambiar de opinión , optó por revenderlas. En este mercado le ofrecieron lo que le habían costado pero encontró una oferta que le convenció más: cambiar dos entradas de la cita barbateña por otras tantas para ir la semana siguiente a la de Chiclana. Al final, ni festival, ni dinero, al menos de momento.

Y es que aquellos que compraron la entrada a través de la reventa no podrán reclamarle nada a la empresa organizadora. El consuelo de María, al menos, es que conoce a la chica "y me ha dicho que cuando le ingresen el dinero me pagará las entradas". Pero no sabe cuándo será.

Todos los afectados que compraron las entradas con antelación reclamarán ahora la devolución de las entradas. Al respecto, la organización del festival ya adelantó la mañana del sábado que acatará esta obligación. "Próximamente se procederá a la devolución de las entradas, según los cauces habituales y en los plazos establecidos por la ley", añadían los promotores de Alrumbo en el comunicado público en el que confirmaban la suspensión del evento musical. Desde Alrumbo se adelanta que las entradas que ya tenían vendidas rozaban las 20.000 unidades.

De todas estas miles de personas afectadas se acordó ayer la organización de consumidores Facua, que hizo un llamamiento para que todos reclamen por los daños y perjuicios ocasionados.

Según el portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, las personas que además de haber comprado la entrada tuviesen contratadas estancias o determinadas modalidades de transporte en las cuales no les devuelvan el dinero, podrán pedir responsabilidades a la organización del festival.

Por ello, explicó el modo en el que los asistentes pueden llevar a cabo sus reclamaciones si la organización del festival se niega a reembolsar el importe y a hacerse cargo de los posibles gastos que ha generado en los consumidores.

Así, destacó que los afectados podrán poner sus reclamaciones en la Dirección General de Consumo de Andalucía o en las respectivas administraciones de consumo en el caso de no ser andaluces. Además, en el caso de obtener la negativa, "cabe la posibilidad de acudir a los tribunales y pedir una reclamación de cantidad, pero en este caso sólo podría solicitarse el importe de la entrada", aseguró.