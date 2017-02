Falete pone su voz a los clásicos de Rocío Jurado en una "noche mágica"

Como en el imaginario de todos los amantes de la canción española y de aquellos que, sin profesar devoción por el género, admiten haberse emocionado con alguna de sus desgarradoras interpretaciones, Rocío Jurado continúa influyendo de tal forma en Falete que le resulta imposible hablar en pasado de la chipionera porque "ha sido y es" para él "una maestra, una fuente inagotable de la que nunca dejo de aprender", cuenta al otro lado del teléfono.

Por eso, porque la lleva atravesada en su garganta, consideró imprescindible incluir su Lo siento, mi amor en Amar duele, su primer disco, el que lo lanzó a la fama en 2004. Y por el mismo motivo no dudó en aceptar la propuesta de homenajear a la artista que hace un año le ofreció Iván Macías, el director de la Orquesta Sinfónica del Liceo de Moguer. Un proyecto que se cristalizó en el espectáculo que hoy (20:30, entradas agotadas) estrena en el Teatro Lope de Vega y que para Falete es un "auténtico privilegio".

Fue una valiente y se adelantó a los tiempos. Vistió a la copla de nuevos volúmenes"

Así, tal y como cuenta el cantante, "tardamos muy poco en ponernos de acuerdo porque yo de Rocío Jurado había cantado ya prácticamente todos los temas que me propuso Macías. De ella, me lo sé todo", asegura entre risas. Si bien reconoce estar más familiarizado con su faceta baladista, con canciones como Se nos rompió el amor, Como yo te amo o Como una ola, que con las coplas que forman parte de la primera parte del concierto -Ay, mi Rocío, Viva el pasodoble o La ruiseñora- que interpreta por primera vez en un escenario. Un repertorio sin duda imponente que Falete asume sin nervios. Por un lado, "porque le hemos puesto todo el cariño del mundo", resalta, y por otro, "porque tratar de cantar como ella es imposible", explica.

De hecho, además del "vozarrón" y la "capacidad para modular" que tenía, Falete pone de relieve el papel transgresor de la más grande. "Fue una adelantada a su tiempo y una valiente, tanto por las letras, cantándole a su amante por ejemplo, como por la puesta en escena y el vestuario. Vistió a la copla de nuevos volúmenes y le puso escotes a las canciones", apunta.

Una fuerza arrolladora que ahora recoge Falete para ponerle su sello junto a una orquesta con la que dice haber vivido una de las mejores experiencias artísticas de su vida. "Con ellos sientes una libertad absoluta. Su música te lleva y te transporta, te eleva, es como una hemorragia de satisfacción", define.

Por eso no duda de que el de esta noche va a ser "un concierto mágico". "Por el sitio donde es, el Lope, porque es mi tierra y porque cantaré delante de los míos", añade. Es más, el artista se siente completamente agradecido con la respuesta del público sevillano, que agotó las entradas hace semanas. "Discrepo con eso de que nadie es profeta en su tierra; porque yo no es que tenga que profetizar nada, pero sí me siento muy querido aquí. Por eso reviento el nombre de mi ciudad por donde voy", manifiesta orgulloso.