Fallece a los 90 años el escritor y pintor británico John Berger

El escritor, poeta, pintor y crítico de arte británico John Berger ha fallecido a los 90 años en su residencia de la Bretaña francesa, han informado fuentes de la editorial Alfaguara.

El autor de Puerca Tierra, Lila y flag o King, nacido en Londres en 1926 y que recibió en 2006 la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes, ganó el prestigioso premio Booker y el James Tait Memorial por su libro G, un novela de carácter experimental que escribió en 1972.

El también ensayista es conocido nacional e internacionalmente sobre todo por su libro Ways of Seeing (en español Modos de Ver), que analiza, entre otras cosas, el modo en que la cultura reproduce y utiliza las imágenes del pasado y cómo, por ejemplo, el museo se ha convertido en un instrumento para manipular nuestra forma de ver esas imágenes.

En España, Berger ha sido objeto de varios reconocimientos, como por ejemplo la exposición From I to J de la directora de cine Isabel Coixet, que se inspiró en el libro del británico From A to X para aunar en diversos espacios en 2010 performance, arquitectura, teatro, cine y literatura.

Esta muestra buscaba reflejar los escritos del siempre comprometido John Berger, que hablan de "los distintos significados de la democracia, el precio del oro o las distintas acepciones del infierno", dijo entonces la cineasta.

Las redes sociales ya recogen las condolencias por el fallecimiento del escritor, como es el caso de su amigo el actor, director y también escritor inglés Simon McBurney, quien ha escrito en Twitter: "mi guía, filósofo, amigo, nos ha dejado esta mañana. Ahora estás por todas partes".