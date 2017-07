Feliz despedida a la francesa

La ficha 'Sinfónica de Sevilla' 16º Programa de abono. Solista:María José Montiel, mezzosoprano. ROSS. Coro de la A. A del Teatro de la Maestranza. Director: John Axelrod. Programa: 'El mar' y 'Sirenas' (de 'Nocturnos') de Claude Debussy; 'Poema del amor y del mar' de Ernest Chausson; Suite nº2 de 'Daphnis y Chloé' de Maurice Ravel. Lugar: Teatro de la Maestranza. Fecha: Jueves 13 de julio. Aforo: Media entrada.

John Axelrod trabajó durante años como titular de una orquesta francesa y ayer, en el programa que cierra el abono de la ROSS, mostró no sólo conocer bien el repertorio de los grandes maestros del país vecino que hicieron el tránsito del siglo XIX al XX, sino tener capacidad para ofrecer algunas de sus obras más representativas en visiones diferentes, incluso contrastadas.

Así, el Debussy de las Sirenas fue un Debussy claramente impresionista, de atmósferas turbias y fraseo estilizado, flexible, muy sugerente, mientras que el de El mar pareció situarse en el campo expresionista. Acaso eso le restó el misterio brumoso con el que muchos han concebido (y conciben) la partitura, pero le dio un toque incisivo y brillante que destacó en los crescendi (final del primer tiempo) o en el nervio rítmico, casi visionario, del segundo movimiento. Al final, a Axelrod acaso se le fue la mano en un final tumultuoso y abrupto. Impecables las Sirenas del coro femenino maestrante.

El color raveliano refulgió en una interpretación clara y caleidoscópica de la célebre suite de Daphnis et Chloé, que incluyó las vocalizaciones del coro que figuran en el orignal del ballet que suelen eliminarse. Con todo, el plato fuerte del concierto fue la obra de Chausson, a la que Axelrod imprimió la pátina wagneriana que tan bien le conviene y a la que se adaptó admirablemente una María José Montiel con la densidad, potencia, color y expresividad ideales para una obra que lució especialmente en las partes más oscuras y dramáticas. Incomprensible que la ROSS no use el sobretitulado del teatro.