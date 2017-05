La Feria cierra hoy sus puertas con homenajes a Nacho Montoto y a Eduardo Galeano

La última jornada de la Feria del Libro de Sevilla, hoy, tendrá entre otros momentos destacados la Manifestación Lectora que se celebra a las 12:00 en la Plaza Nueva, bajo la consigna ¡Con los libros siempre! Con el objeto de contribuir al fomento de la lectura entre todos los ciudadanos y reivindicar su capacidad de transformación social, la Feria hace un llamamiento a lectores, libreros, escritores, editoriales, administraciones públicas, medios de comunicación y público en general. En el acto, organizado por el Plan Fomento de la Lectura del ICAS, se leerá un manifiesto público en pro de la lectura y se guardará un minuto de silencio libro en mano para dar visibilidad al acto de leer. Las personas interesadas en adherirse al manifiesto aún pueden hacerlo en www.ferialibrosevilla.com. Acto seguido, según informan desde la cita, en la Pérgola la asociación Iniciativa Sevilla Abierta promueve una lectura abierta titulada Reivindiquemos los placeres inútiles de la vida, que contará también con la participación de la Red de Bibliotecas Municipales y de clubes de lectura.

Por la tarde, Nacho Montoto (1979-2017), el escritor cordobés fallecido hace tan solo unos meses, Premio Andalucía Joven de Poesía y director de la última edición de Cosmopoética, será recordado en un emotivo acto a las 21:00, en la Pérgola. El homenaje, organizado por Antonio García Villarán, contará con la participación de Nuria Mezquita, Siracusa Bravo Guerrero, Victoria Moreno, Alba Macías, Manolo Arana, Manuel González Mairena y Antonio Barquero. Asimismo, a las 20:00 en La Red, tendrá lugar un coloquio y la proyección de un vídeo sobre la vida del escritor uruguayo Eduardo Galeano (1940-2015). Juan José Téllez, director del Centro Andaluz de las Letras, participará en este homenaje organizado por Editorial Siglo XXI y El Gusanito Lector.

Además, en una jornada en la que la programación infantil tendrá un gran peso, la música será otra gran protagonista. A las 20:00, en la Pérgola, el rapero Haze hablará sobre su libro e interpretará algunas canciones en directo junto a José Manuel Camacho y Miguel Polaino, en un acto organizado por la editorial Renacimiento. Asimismo, a las 21:00 en La Red, Silvia Hidalgo y Julia González presentarán She was so bad. Antología de mujeres en la literatura pulp, acto promovido por Casa Tomada.