El Festival de San Sebastián dedica una retrospectiva al director Joseph Losey

El Festival de Cine de San Sebastián proyectará los 32 largometrajes que rodó Joseph Losey, director estadounidense al que dedica la retrospectiva de su 65 edición, en la que programa también seis de sus cortometrajes.

Nacido en Wisconsin, EE UU, en 1909, fue víctima de la "caza de brujas" en Hollywood y se estableció en el Reino Unido, donde filmó algunas de sus obras más representativas, como El sirviente, El accidente y El mensajero. Las tres fueron escritas por Harold Pinter y rodadas entre 1963 y 1971.

Losey, que falleció en Londres en 1984, dio sus primeros pasos en el periodismo y luego en el teatro. Dirigió varios cortos para la Metro Goldwyn Mayer y debutó en el largometraje en 1948 con El niño de los cabellos verdes. El forajido, El merodeador y The Big Night son algunos de sus filmes posteriores.

En 1951 fue acusado de pertenecer al Partido Comunista, pero cuando fue llamado a declarar se encontraba en Italia rodando Stranger on the Prowl y decidió no regresar a su país. Firmó ese filme con seudónimo, al igual que El tigre dormido, rodada ya en el Reino Unido y su primera colaboración con Dirk Bogarde, su actor fetiche.

Hasta mediados de los 70, Losey combinó películas muy personales con títulos de apariencia más comercial, con estrellas como Elizabeth Taylor, Richard Burton, Robert Mitchum y Jane Fonda. De los 80 son La Truite, con Isabelle Huppert, y su última película, Steaming, inédita en España como la anterior. Losey no pudo ver su montaje definitivo, ya que falleció en junio de 1984, casi un año antes de que se presentara en Cannes.