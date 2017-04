Flamenco en el centro de la diana

La primera vez que entró en el edificio del número 76 de la calle Pureza, ya totalmente reformado, a comienzos de esta misma semana, el guitarrista Eduardo Rebollar se volvió hacia Cristina Heeren, la persona que lo ha hecho posible, y proclamó: "¡Esto va a ser el templo del flamenco!". "Qué pomposo, qué gracioso Eduardo, cómo es, qué gracioso", se reía ayer, quitándole importancia, la mecenas estadounidense, creadora de la fundación y escuela de flamenco que lleva su nombre, y que desde el lunes tiene su nueva sede en pleno corazón del barrio de Triana.

"Ha sido una transición delicada, la mudanza comenzó el pasado viernes y el lunes estaba esto ya en marcha, así que lo hemos conseguido en tiempo récord. Ahora estamos reubicándonos, pero no creo que vaya a costarle mucho a nadie porque estamos todos muy entusiasmados", comenta la directora de estudios de la fundación, Pepa Sánchez.

"La verdad, los vecinos, los que lindan con el edificio, han acabado hartos de la obra, pero bueno, estas cosas son así, y al menos ya ha terminado... Lo que percibo es una curiosidad tremenda por parte de la gente, y para mí eso es importante porque a mí este barrio me encanta, de hecho vivo en él, y queremos que sus vecinos se involucren", cuenta Heeren en el patio de la recién estrenada sede de su fundación, con el sonido de los taconeos retumbando con fuerza en las paredes del patio, ecos de la clase de baile que en ese momento imparte Javier Barón en una de las nueve aulas (diez, si se cuenta el salón de actos-teatro con 100 butacas al que se le están dando ahora los últimos retoques).

El inmueble, de 1.500 metros cuadrados y tras una inversión de 3,8 millones de euros que ha aportado íntegramente la mecenas, está totalmente remozado. Sólo se ha conservado la fachada y la azulejería que había en el antiguo salón de celebraciones del negocio que albergaba anteriormente el edificio. "Aquí hay otro ambiente. En la anterior sede [en la Avenida de Jerez de Bellavista] estábamos más descolgados. Aquí estamos muy integrados, salen los alumnos a la calle y se encuentran otra vida", dice Pepa Sánchez. Y tanto. Casi como si estuviera preparado, al salir del edificio, antigua sede de Barquitos Loli, uno de esos obradores con solera de barrio, en el bar de al lado, en la esquina de Pureza con Vázquez de Leca, Rafael Riqueni, uno de los representantes más exquisitos de la escuela sevillana de la guitarra, se toma tranquilamente un café al sol del mediodía; unos metros más allá, un equipo de televisión graba una pieza con Los del Río; y mientras tanto los repartidores de la cerveza oficiosa de la ciudad van de aquí para allá, con sus carretillas y sus saludos al vuelo a los sospechosos habituales, componiendo una repentina estampa del encanto de la vida cotidiana en las calles de la Sevilla carismática.

"Mira, yo a Cristina le voy a dar dos besos cuando la conozca", se lanza Rocío, que tiene una pequeña tienda de bocadillos y desavíos casi enfrente de la fundación. "No sólo porque esto va a venirle bien a mi negocio, que ya se nota el movimiento. Pero también porque soy del barrio y estas cosas dan vidilla. Además, qué quieres que te diga: aquí, en Triana, en la calle Pureza, ha venido a dar en todo el centro de la diana, no había otro sitio mejor".

Otros hablan de más posibles efectos beneficiosos de los nuevos vecinos. Muchos de los alumnos -unos 110 este curso, la mayoría españoles, pero casi la mitad de ellos extranjeros: japoneses, estadounidenses, rusos, surcoreanos, peruanos...- buscarán presumiblemente viviendas por la zona. No es el caso de Diego, que vive en Rodrigo de Triana y lo encontramos dando el paseo diario por el barrio que se puede permitir tras la jubilación, ya de vuelta a casa tras la lectura de la prensa deportiva y la cerveza de rigor en su bar de siempre. "Pero bienvenido sea, claro que sí. Estas cosas son así, una cosa va tirando de la otra, y si te va bien a ti, a lo mejor, por eso mismo, me va bien a mí también. De lo que hace la fundación no estoy muy enterado, me han dicho que es de aprender flamenco, que hay buenos profesores y que llevan tiempo. Que son serios. Pues oye, estupendo. Si tiene que salir alguna estrella de ahí, que salga empapada de esto, porque todo en el flamenco, digo yo, no se puede aprender. Algunas cosas hay que vivirlas también".