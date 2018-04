Flamenco en 360 grados

El bailaor Israel Galván inaugurará la XX Bienal de Flamenco de Sevilla al anochecer del 7 de septiembre bailando sobre arena, por todo el redondel de la Plaza de Toros de la Maestranza.

"Creo que me va a dar un subidón, porque si no es imposible", ha dicho el bailaor desde el graderío de la Maestranza como respuesta a la pregunta de si ya se había colocado en el centro del albero y se había hecho cargo de las proporciones del que será su escenario en la apertura del festival, con el público en las gradas.

Galván pondrá sobre el albero el espectáculo Arena, que obtuvo el Premio Nacional de Danza en 2004 y que le valió, aun insistiendo en su manera innovadora de entender el baile flamenco, para reconciliarse con el público, tal y como él mismo ha evocado este martes acompañado por el director de su espectáculo, Pedro G. Romero, y el de la Bienal, Antonio Zoido.

"El reto es ahora bailar en 360 grados. Me gusta bailar en sitios que no son lógicos para bailar porque encuentro sonidos nuevos. Y la energía que me da este lugar me va a hacer bailar de otra manera. El reto me hace estar más centrado, además de que éste exige un buen físico y un buen espíritu", ha dicho el bailaor y coreógrafo.

No es la primera vez que Galván actúa en una plaza de toros, pero sí la primera vez que lo hace sobre la arena y en 360 grados, "y menos aquí", ha dicho mientras señalaba con el gesto la Maestranza de Sevilla.

El bailaor ha confiado en que le sirva "para después", mientras que Pedro G. Romero ha señalado que hay planes para girar la nueva versión de Arena por otras plazas de toros, principalmente del sur de Francia, donde a su juicio reside el futuro de la fiesta de los toros.

Galván también ha adelantado que piensa utilizar todos los elementos del redondel como si se tratara de una orquesta, desde las tablas del callejón hasta los cerrojos metálicos. "Tendré que estar pendiente de la forma circular, de la geometría, buscando la línea curva", ha señalado al recordar que el espectáculo tendrá "tiempos diferentes" e integrará seis bailes, lo que enlaza el rito taurino.

Sobre si Arena se seguirá reconociendo sobre la arena, ha asegurado que no ha querido hacer otra obra: "No he querido cambiarla, pero han pasado cosas que me afectan, en el cuerpo y en la mente".

Sobre el basamento del espectáculo original en la rivalidad de Belmonte y Joselito, Galván ha dicho que "Belmonte me afectó mucho, eso de quedarse quieto bailando, la revolución. Sobre la quietud como desafío se ha escrito y se ha compuesto tanto" que el asunto terminó atrayéndolo, ha confesado antes de advertir que, aunque se acompañe de músicos, palmeros y hasta de un piano el espectáculo será "minimalista, igual que sólo el torero y el toro lo llenan todo".

Galván intentará, pues, llenar la plaza el solo con los mismos elementos que empleó en Arena, una silla, una mecedora y unas botas.

Pedro G. Romero ha explicado que cada una de las seis partes del espectáculo tendrá su propio tiempo y su singularidad, mientras que a la pregunta de si el espectáculo tendrá algún contenido animalista, ha contestado que "no conozco una fiesta más animalista que los toros, por cómo colocan al animal en el centro, lo cual es mucho más importante que las coartadas culturales o de otro tipo".

Y ha añadido que si bien una tensión como la de Joselito y Belmonte ya no existe, le interesa mucho esa "tensión" entre partidarios y detractores de la fiesta, entre otras cosas porque es partidario de que se produzca el sacrificio del animal y considera éste uno de los debates filosóficos más interesantes del momento, pero eludiendo la discusión de "si eso es progresista o no" porque, ha lamentado, "la simpleza humana da para mucho".