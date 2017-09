Grandes de la guitarra

La ficha 'Alfredo lagos & luis gallo' 'Noches en los Jardines del Real Alcázar'. Guitarras: Alfredo Lagos, Luis Gallo. Percusión: Jorge Palomo. Lugar: Jardines del Real Alcázar. Fecha: Sábado 9 de septiembre. Aforo: Lleno.

Un concierto frenético, con mucho ritmo, y también con notables valores melódicos. Luis Gallo y Alfredo Lagos dejan de lado sus propias obras para poner sus guitarras al servicio de esos temas, dijeron, "que nos hubiese gustado componer". Así pues, estuvo presente la guitarra flamenca, no sólo por la formación jonda de ambos intérpretes sino también a través de una composición de Paco de Lucía. También el swing vitalista de Django Reinhartd y sus Nuages. El jazz contemporáneo compareció con James de Pat Metheny. La guitarra brasileña no podía faltar a la cita y acudió con Agua e vinho de Egberto Gismonti. Y el inclasificable Ralph Towner también encontró su lugar en este recital. Incluso, si me permiten la licencia, la guitarra barroca de Johann Sebastian Bach mezclada con valses peruanos, bulerías y una granaína. Libertango y Spain no fueron concebidas originalmente para guitarra, pero está claro que en el tango en general y en el de Astor Piazzolla en particular la guitarra es un instrumento fundamental. Y lo mismo podemos decir para la música de inspiración española de Chick Corea, que abrió el concierto que cerraba el ciclo Noches en los Jardines del Real Alcázar.

Como intérpretes, Lagos, Gallo y Palomo son artistas de desbordante creatividad, hasta el punto de que algunas variaciones que escuchamos durante el concierto no parecían tener nada que ver en su literalidad con las composiciones originales. Y sin embargo atrapaban el espíritu de los homenajeados. Son tres intérpretes muy personales, virtuosos, que pusieron sobre las tablas las músicas que les emocionan en su intimidad. Y que, por ello, se divirtieron y nos divirtieron.