Hallan muerto en Omán al DJ estrella Avicii, de 28 años

El DJ sueco Avicii, una de las grandes estrellas mundiales de la música electrónica en los últimos años, fue encontrado ayer muerto a los 28 años en Mascate, capitán de Omán, sin que por ahora se sepa más acerca de las circunstancias del fallecimiento. "Con gran pesar anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii", indicó su representante, Diana Baron, en un breve comunicado que concluía pidiendo respeto al dolor de la "destrozada" familia del joven nacido en Estocolmo.

Avicii logró su primer gran éxito masivo en 2011 con el tema Levels y volvió a repetir dos años después con Wake me up, un hit de la temporada veraniega de discotecas y terrazas de toda Europa. Su fulminante carrera tuvo un parón en 2016, cuando Bergling anunció su retirada provisional a causa de problemas de salud, entre ellos una pancreatitis aguda provocada en parte por su "consumo excesivo de alcohol".

El sueco actuó como estrella en festivales de todo el mundo y se hizo aún más conocido tras sus colaboraciones con Coldplay, David Guetta, Lenny Kravitz o Robbie Williams. En 2014 firmó junto a Carlos Santana, Wyclef Jean y Alexandre Pires Dar um Jeito (We Will Find a Way), el himno oficial del Mundial de Brasil.