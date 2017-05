Hugh Thomas, una vida marcada por la pasión hacia la historia de España

Hugh Thomas, fallecido el pasado sábado en Londres a causa de una neumonía, tuvo durante toda su vida una gran pasión: España. No en vano es el autor de uno de los grandes libros de referencia sobre la Guerra Civil, publicado en 1961 por la editorial Ruedo Ibérico en París y que durante la dictadura franquista circuló de mano en mano hasta convertirse en una obra de culto, amén de clandestina y, ya en la Transición, en uno de los títulos más célebres sobre la contienda. El propio Thomas diría más de una vez, ya anciano, que ese libro que escribió cuando tenía sólo 30 años, titulado La Guerra Civil española, marcó de manera fundamental su vida.

Lord Thomas de Swynnerton fue un respetadísimo historiador, político y profesor universitario que marcó a toda una generación de hispanistas anglosajones. Tras él, y con él, vinieron a España figuras como Raymond Carr, Gerald Brenan, Paul Preston, Ian Gibson, Henry Kamen, John Elliott o Antony Beevor. Su hija, Bella Thomas, recuerda la "pasión" de su padre por España.

Hugh Thomas había sufrido una apoplejía el 27 de abril, pero fue una neumonía lo que le costó la vida, cumplidos ya los 85 años, en su domicilio londinense del barrio de Notting Hill. "Le encantaba España y era un apasionado de la historia española y la de su Imperio. Tenía un conocimiento extraordinario, al detalle, de muchos de sus siglos", abundó la hija del maestro, quien también se considera "hispanófila". Visiblemente afectada, Bella Thomas enfatiza cómo el historiador "era un gran abanderado de la Unión Europea y se quedó destrozado, como tantos otros en este país, con el voto terrible a favor del brexit". "Ese resultado le deprimió extremadamente", recuerda al rememorar cómo el fallecido, tras estar involucrado en la política británica durante los 80, "se alejó del Partido Conservador cuando éste comenzó a volverse euroescéptico".

"Era un auténtico liberal y siempre tenía la sensación de que la gente no era consciente de la importancia que tenían la literatura y la historia". Bella Thomas relata además cómo su padre "fue a España en los 50 y encontró un lugar fascinante y extraordinario que quiso conocer más, en el que vio muchísima pobreza, con niños sin zapatos en las calles". "Quiso leer sobre lo que había ocurrido, pero no había libros al respecto", dice. Fue entonces cuando decidió escribir La Guerra Civil española, una obra en la que, "si bien se solidarizaba más con los republicanos, intentó ser justo y entender, no simplemente adoptar una posición ideológica". La publicación de este libro fundamental en su trayectoria, revisado en 1977 y reeditado en 2001, "encantó a la izquierda", pero también la derecha "dio su aprobación".

Thomas fue un hombre "muy explorador", al que le encantaba pasear por Madrid, por el barrio de Lavapiés y las partes más pobres de la ciudad". También tuvo relación con Sevilla, en cuya Real Academia de Buenas Letras ingresó en 2013, y donde presentó obras íntimamente ligadas a la historia de la ciudad como Beaumarchais en Sevilla, que publicó la Fundación Lara en 2008.

También publicó una trilogía sobre el Imperio español, que comenzó en 2006 con El Imperio español: de Colón a Magallanes, y que completó con El Imperio español de Carlos V (2010) y Felipe II: el señor del mundo (2013), su último trabajo. También fueron muy aclamadas La conquista de México (2007) y Cuba: la lucha por la libertad (1971), que explora la historia de la isla desde el pasado colonial hasta la revolución.

Era miembro de varias instituciones españolas, entre ellas la Real Academia de la Historia, y recibió reconocimientos como la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y la Gran Cruz de la Orden Civil Alfonso X el Sabio.