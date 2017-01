El IAF acogió la presentación de la obra, que rinde tributo al autor en su 90 cumpleaños

El Instituto Andaluz del Flamenco (IAF) acogió ayer la presentación del disco-libro Jerez a Caballero Bonald en un acto en el que participaron la directora del IAF, María Ángeles Carrasco, el promotor y director musical Mario González, el guitarrista Paco Cepero y el cantaor Vicente Sordera. Este disco-libro, promovido por el empresario Mario González y la empresa de comunicación Vacas y Ratones, cuenta con una importante nómina de artistas y escritores que han colaborado de manera desinteresada como reconocimiento al autor por su 90 cumpleaños. La publicación, con dirección literaria de José María Velázquez-Gaztelu y musical de David Lagos, cuenta con el apoyo del Centro Andaluz de las Letras y del IAF, que ha colaborado económicamente con 4.000 euros mediante la adquisición de 200 ejemplares. El trabajo supone un homenaje al escritor jerezano a través del flamenco, al que ha dedicado una extensa obra bibliográfica -en la que fue pionero-, al tiempo que ha contribuido a revalorizarlo y situarlo como arte de primera magnitud.

Durante la presentación, Carrasco extrajo un párrafo del artículo que Caballero Bonald escribió para el primer número de La nueva Alboreá, la revista que edita el IAF: "Ya se sabe que el flamenco siempre fue un arte expresivo dotado de una inagotable capacidad de improvisación y de libertad interpretativa. No se olviden, sin ir más lejos, los campanilleros de Manuel Torre o las rancheras y bamberas de la Niña de los Peines, anticipos ilustres de lo que hoy se prodiga con manifiesta asiduidad y de acuerdo con otras muchas ramificaciones musicales. Por supuesto que unas veces se ha acertado y otras no con esas adaptaciones, pero -salvo casos de muy notoria mixtificación- el flamenco se mantuvo dentro de unas pautas estilísticas no demasiado reñidas con sus recursos tradicionales".