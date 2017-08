James Franco y Diego Lerman irán también a San Sebastián

El argentino Diego Lerman, con Una especie de familia, una película protagonizada por Bárbara Lennie, competirá por la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián junto a los estadounidenses James Franco y Matt Porterfield, el japonés Nobuhiro Suwa, y los franceses Olivier Nakache y Éric Toledano. El certamen ofreció ayer otro avance de producciones que películas que concursarán en su Sección Oficial, en la que también figuran los nuevos trabajos de la austríaca Barbara Albert, el realizador griego Alexandros Avranas y la serbia Ivana Mladenovic.

Tras Intocable y Samba, Olivier Nakache Éric Toledano vuelven a dirigir juntos la comedia Le sens de la fête/C'est la vie!. James Franco, por su parte, dirige, produce y protagoniza otra comedia, The Disaster Artist, en la que se acerca a la historia real de de The Room, considerada el Ciudadano Kane de las malas películas. El león duerme esta noche, del japonés Nobuhiro Suwa, está protagonizada por el mítico actor francés Jean-Pierre Léaud. Son algunos de los nombres desvelados, a los que se suman Love Me Not, de Alexandros Avranas; Sollers Point, de Matt Porterfield; Mademoiselle Paradis, de Barbara Albert; Soldiers. Story from Ferentari, de Ivana Mladenovic, que completan la nómina de películas que competirán en San Sebastián.

Con este avance, son 15 los títulos conocidos de la Sección Oficial. El filme inaugural, Inmersión, de Wim Wenders; El autor, de Manuel Martín Cuenca; la serie televisiva La peste, de Alberto Rodríguez, o Morir, de Fernando Franco, son algunos de los trabajos anunciados anteriormente y esperados con expectación.