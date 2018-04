El Juli, triunfador y mejor faena por la Real Maestranza

Julián López El Juli ha sido designado triunfador absoluto de la Feria de Abril 2018 por parte del jurado de la Real Maestranza de Caballería y también ha sido premiado por la mejor faena del ciclo.

Otros trofeos concedidos por parte de la citada entidad maestrante han recaído en José María Manzanares, por la mejor estocada de la Feria. El rejoneador Andrés Romero ha sido distinguido como el caballero más destacado en la corrida ecuestre celebrada. Y Manuel Escribano ha ganado el trofeo destinado al mejor toreo de capa.

En el apartado de las cuadrillas se ha reconocido la labor del subalterno José Chacón durante toda la feria y del banderillero Curro Javier como autor de los mejores pares de banderillas del ciclo. Paco María, por su parte, ha sido designado como mejor picador del serial.

El jurado ha concedido la clásica Copa Pequeña de Plata correspondiente al mejor toro lidiado en la Feria a Orgullito, de Garcigrande, indultado por El Juli. La ganadería Garcigrande-Domingo Hernández se ha hecho acreedora de la Copa Grande de Plata, que premia al mejor encierro.

roca rey, premio al quite por el equipo médico

El jurado del XXXIX Trofeo Equipo Médico de la Maestranza Doctores Vila ha premiado como los ganadores al quite más artístico y al quite de peligro de entre los vistos en la feria sevillana. Así, el premio al quite artístico ha ido a parar a las manos de Andrés Roca Rey, por los realizados a los toros segundo y sexto de Jandilla jugados el pasado 19 de abril; entre tanto el galardón al quite providencial se ha concedido, ex aequo, a los diestros José María Manzanares y Sebastián Castella, por el quite realizado al subalterno Valentín Luján -de la cuadrilla de Alejandro Talavante- en el sexto toro de la corrida de Núñez del Cuvillo jugada el pasado 17 de abril.

'orguillito', premiado por los veterinarios

El jurado del Premio Taurino del Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla ha elegido a Orgullito, de Garcigrande, como Mejor Toro de la Feria de Abril de Sevilla 2018. Orgullito, negro listón, nacido en diciembre de 2013, de 528 kg. de peso y herrado con el número 35, fue lidiado en quinto lugar el 16 de abril por Julián López El Juli. El jurado ha destacado su "conformación zootécnica y funcional, bravura, calidad y extraordinario comportamiento en todos los tercios" lo que le ha hecho merecedor por unanimidad de la XI edición del único galardón otorgado exclusivamente por veterinarios.

moral, trofeo a la mejor lección torera

El matador de toros Pepe Moral ha sido distinguido por Aula Taurina con el Premio a la mejor lección torera por su completa actuación en la recién terminada Feria de Abril.