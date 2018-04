Juliette Binoche: "Actuar es ponerse al servicio del otro"

Dueña de una trayectoria de casi 70 títulos, la intérprete francesa Juliette Binoche admite que en la industria cinematográfica hay "demasiados egos", aunque a su juicio actuar es, esencialmente, "ponerse al servicio del otro. Si no has entendido que actuar es eso, igual que dirigir es estar al servicio de algo más grande, no has entendido nada", indica en una entrevista con EFE la actriz, que hoy estrena en España Un sol interior, de la directora francesa Claire Denis.

En la película, Binoche se desnuda de forma literal y figurada para encarnar a Isabelle, una madre divorciada que persevera en la búsqueda del amor verdadero sin obcecarse en sus sucesivos fracasos. "Es una mujer muy desesperada, por eso también es divertida, por las situaciones absurdas en que se mete", añade la parisina de 54 años. Para Binoche, el carácter vulnerable de su personaje no implica que sea débil. "Hay una inteligencia que procede de la vulnerabilidad, percibes las cosas con ojos humildes. Hay una porosidad que hace que tengas más vínculos con el exterior", asegura la actriz de Azul o El paciente inglés.