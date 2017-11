La Junta sostiene que ha invertido en Santa Inés más del doble de lo acordado

La Junta ha invertido 4,8 millones de euros en la conservación del convento de Santa Inés, "más del doble de lo establecido" en el acuerdo firmado en 1990, que fijaba esa cantidad en 2.318.530 euros, afirmó ayer Miguel Ángel Vázquez en la Comisión de Cultura del Parlamento. El consejero estima, por tanto, que el "nivel de cumplimiento" del convenio con las monjas clarisas que habitan ese histórico inmueble de la calle María Coronel, declarado Bien de Interés Cultura (BIC), "es muy satisfactorio". "La Consejería ha cumplido con creces su parte", remachó.

La polémica se remonta a la restauración del órgano del convento por parte de las monjas sin permiso de la Junta. Vázquez aseguró no obstante que la supuesta multa de 170.000 euros por esta infracción de la orden religiosa no se ha hecho efectiva. "No hay ninguna sanción impuesta", dijo el consejero en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del PP Alicia Martínez. Recordó el consejero que la Delegación Territorial de Cultura detectó dos incumplimientos de sendos artículos de la Ley de Patrimonio: una leve, porque se modificó la ubicación de un BIC sin notificarlo (art. 45.1), y otra grave, porque se está restaurando un BIC sin un proyecto previo debidamente supervisado y autorizado. "Ante esto, sólo podemos hacer lo que hemos hecho: aplicar la ley. Se ha abierto un expediente sancionador correspondiente, hay un periodo de alegaciones, la Comisión de Patrimonio ya ha autorizado el proyecto que se ha presentado posteriormente, y todo sigue su curso. Dejemos que concluya", dijo Vázquez.

Alicia Martínez considera que la restauración del órgano correspondía a la Junta, y "no sólo no lo ha hecho sino que impone una sanción a quien no puede pagarla". A juicio de la diputada del PP, esta polémica "es un ejemplo de que [el Gobierno andaluz] no cumple el convenio y no pasa nada". "Se han cebado con una sanción desproporcionada", clamó Martínez. En la misma línea se pronuncia la plataforma MasLibres.org, que ha reunido más de 50.000 firmas para pedir a la presidenta andaluza, Susana Díaz, y al propio consejero de Cultura que retiren una multas que consideran "injusta y desmesurada". Para la portavoz de esta campaña, Inmaculada Fernández, que llegó a hablar de "persecución manifiesta" de la Junta contra la orden religiosa, las monjas no sólo "no han atentado contra el Patrimonio Histórico", sino que, "por el contrario, han velado por mantenerlo vivo".