Kase.O, que actúa mañana en el CAAC: "Me dio libertad y felicidad salir del ámbito del 'rap"

Kase.o, una de los veteranos de mayor peso del rap nacional, recordado todavía por su andadura al frente del grupo Violadores del Verso, llega mañana a Sevilla dentro de la gira de presentación de su álbum El círculo, publicado el año pasado y Disco de Oro en pocas semanas tras su lanzamiento. El concierto, que se celebrará en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC, 22:00, precios de 25 a 30 euros), será uno de los últimos de dicha gira, un largo periplo que ha incluido también varias paradas internacionales.

Tras su paso por Sevilla, el artista, de 37 años y de nombre real Javier Ibarra, actuará, entre otros destinos, en su ciudad natal, Zaragoza (13 de octubre), Barcelona (18 de noviembre) y Madrid (2 de diciembre), tres conciertos que serán grabados para su posterior edición en DVD junto con un documental. Y es que convertirse en un superventas, más allá de la resbaladiza condición de figura de culto para los seguidores más tempranos del rap en España, da para reflexionar, admite. "He notado últimamente mucho público nuevo, muchos jóvenes que ni conocen las canciones de Violadores del Verso. Vamos, lo que no me había pasado en la vida", admite.

"Ahora me escucha gente que no viene del rap, eso lo he notado mucho con este disco", dice Kase.O, que tras el desconcierto inicial le encontró aspectos positivos: "Eso para mí significa que he conquistado mentes que antes estaban cerradas. Este público de ahora no juzga tanto como el del rap, por así decirlo. Más que presión, lo que siento hoy es que tengo alas para hacer lo que quiera, para ser yo mismo, no seguir tendencias ni querer parecer lo que uno no es, y eso es una cosa muy difícil. Sí, algunos fans han caído por el camino, pero por qué no puedo arriesgar... Me ha dado libertad y felicidad salir del ámbito del rap".