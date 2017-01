Kevin Costner regresa a los cines el viernes con 'Figuras ocultas'

Kevin Costner cree en Estados Unidos. Siempre lo ha hecho. E incluso en momentos de incertidumbre como los que vive el país en la actualidad, conserva la esperanza. Aunque concede ahora no hay muchos "políticos de altura". En el drama histórico Figuras ocultas, que el viernes se estrena en España, su personaje, el miembro de la NASA encargado de orquestar la misión que llevó al primer estadounidense al espacio a comienzos de los 60, entona una frase que bien vale para la sociedad actual: "O llegamos todos juntos o no llegamos". "La película encierra un bonito mensaje de unidad", recalca: "Cuando quieres conseguir algo de gran importancia, es bonito dar crédito a todos los que participaron en ello. Fortalece a la gente".

La cinta, dirigida por Theodore Melfi, cuenta la historia de tres mujeres negras cuya labor, apenas reconocida, fue decisiva en el éxito de las misiones espaciales de Estados Unidos. Taraji P. Henson, Octavia Spencer y la cantante Janelle Monae son las encargadas de dar vida a Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, tres brillantes matemáticas e ingenieras que lucharon, además, contra la discriminación racial.

No son los años 90, en los que la sola presencia de Costner aseguraba pingües beneficios a las películas que protagonizaba, como Bailando con lobos, Robin Hood, príncipe de los ladrones o El guardaespaldas, pero últimamente, como secundario, ha colocado dos de sus películas en lo más alto de la taquilla estadounidense. La primera fue El hombre de acero (2013) y la segunda es esta Figuras ocultas. "Para que algo tenga éxito, hay que tirar abajo muros entre la gente, ya sean el lenguaje, la cultura o la raza", dice el actor sobre la historia de estas tres "heroínas desconocidas" para el gran público. "Me entusiasman estas historias, pero no respondo a modas ni a corrientes actuales, sino a los temas que me interesan personalmente", dice.